به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا محمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته روانسر، با تفسیر آیه ۱۸ سوره مبارکه لقمان، به تبیین جایگاه فروتنی در آموزه‌های اسلامی پرداخت و نسبت به پیامدهای خودبرتربینی و فخرفروشی در روابط فردی و اجتماعی هشدار داد.

وی با اشاره به سفارش لقمان حکیم به فرزندش درباره پرهیز از تکبر اظهار کرد: خداوند در این آیه انسان را از روی‌گرداندن متکبرانه از مردم و راه رفتن از روی غرور و خودبزرگ‌بینی نهی کرده است. این آموزه قرآنی نشان می‌دهد که اخلاق اسلامی تنها به عبادت‌های فردی محدود نیست، بلکه رفتار انسان با دیگران نیز بخش مهمی از دینداری او را تشکیل می‌دهد.

امام جمعه روانسر افزود: تکبر ممکن است در رفتارهای آشکار یا ظریف و پنهان بروز کند؛ از بی‌اعتنایی به سخنان دیگران گرفته تا تحقیر افراد کم‌درآمد و خودبرتربینی به دلیل برخورداری از ثروت، علم، مقام یا موقعیت خانوادگی. به گفته وی، معیار ارزش انسان در اسلام، ایمان، تقوا، اخلاق نیکو و عمل صالح است و امکانات مادی و جایگاه اجتماعی به‌تنهایی نشانه برتری نیست.

ماموستا محمودی در ادامه، با تشریح تفاوت تکبر و فخرفروشی خاطرنشان کرد: تکبر بیشتر به احساس درونی برتری مربوط است، اما فخرفروشی زمانی آشکار می‌شود که فرد دارایی‌ها، مقام، تحصیلات یا موفقیت‌های خود را به رخ دیگران بکشد و از این طریق درصدد تحقیر آنان برآید. وی تأکید کرد: برخورداری از نعمت‌های الهی به‌خودی‌خود ناپسند نیست، بلکه تبدیل این نعمت‌ها به وسیله‌ای برای خودنمایی و برتری‌جویی، انسان را از فضیلت‌های اخلاقی دور می‌کند.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) گفت: پیامبر اسلام با وجود جایگاه معنوی و مسئولیت رهبری جامعه، با مردم با مهربانی و فروتنی رفتار می‌کردند و از برخوردهای متکبرانه پرهیز داشتند. تواضع به معنای نادیده گرفتن عزت و کرامت انسانی نیست، بلکه به معنای پذیرش حق، احترام به دیگران، شناخت جایگاه واقعی خود و آمادگی برای پذیرفتن اشتباه است.

امام جمعه روانسر با اشاره به آثار اجتماعی تکبر بیان کرد: خودبرتربینی می‌تواند روابط خانوادگی را تضعیف کند، اعتماد و همکاری را در محیط‌های کاری کاهش دهد و زمینه‌ساز اختلاف، کینه و دشمنی در جامعه شود. وی افزود: اگر افراد بر اساس ثروت، قومیت، زبان یا موقعیت اجتماعی یکدیگر را ارزیابی کنند، وحدت و همبستگی اجتماعی آسیب خواهد دید.

ماموستا محمودی با استناد به آیه ۱۳ سوره حجرات، معیار حقیقی برتری انسان‌ها را تقوا دانست و اظهار کرد: از نگاه قرآن کریم، گرامی‌ترین افراد نزد خداوند پرهیزکارترین آنان هستند. بنابراین، هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل برخورداری از امکانات بیشتر، خود را برتر از دیگران بداند یا با تحقیر آنان جایگاه خود را به رخ بکشد.

وی همچنین بر ضرورت خودارزیابی و اصلاح رفتار فردی تأکید کرد و گفت: هر انسان باید پیش از قضاوت درباره دیگران، رفتار و نیت خود را بررسی کند و ببیند تا چه اندازه به سخنان دیگران احترام می‌گذارد، در برابر نیازمندان فروتن است و انتقاد و تذکر را می‌پذیرد.

امام جمعه روانسر در پایان، یادآوری وابستگی انسان به خداوند، شکرگزاری برای نعمت‌ها، احترام به پدر و مادر، توجه به نیازمندان، همنشینی با انسان‌های صالح و پذیرش حق را از راهکارهای مقابله با تکبر برشمرد و ابراز امیدواری کرد جامعه با تقویت تواضع و اخلاق اسلامی، به سوی گسترش محبت، همدلی و احترام متقابل حرکت کند.