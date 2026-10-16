مکتب حضرت زینب(س) راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه شهر محمدیه، با تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س)، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی برای زنان، دختران و مردان جامعه اسلامی دانست و بر ترویج فرهنگ و سبک زندگی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌هایی همچون شجاعت، بصیرت، عبادت، صبر و استقامت حضرت زینب(س) اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران از مکتب این بانوی بزرگ الهام گرفته است؛ شخصیتی که با وجود تحمل رنج‌ها و مظلومیت‌های فراوان، با خطبه‌های خود در کوفه و شام، جبهه باطل را رسوا کرد و پیام نهضت عاشورا را به گوش جهانیان رساند.

امام‌جمعه محمدیه با هشدار نسبت به آنچه تهاجم دشمنان علیه بنیان خانواده خواند، گفت: عفت، حیا، حجاب، غیرت و آبروی خانواده‌ها از جمله ارزش‌هایی است که هدف قرار گرفته‌اند و زنان و مردان جامعه باید با الهام از صبر و حیای زینبی، در صیانت از ارزش‌های اسلامی تلاش کنند.

مهدوی با تأکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر افزود: حفظ حیا و رعایت حدود اسلامی تنها مختص بانوان نیست و مردان نیز باید با مسئولیت‌پذیری و مراقبت از حریم خانواده، در برابر جنگ نرم دشمن ایستادگی کنند.

تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح و تداوم راه مقاومت

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت سالگرد تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به فرمان امام خمینی(ره)، از آمادگی و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح، ارتش و سپاه در برابر تهدیدها قدردانی کرد.

امام‌جمعه محمدیه همچنین با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و فلسطین، به‌ویژه شهید یحیی سنوار، بر استمرار راه مبارزان فلسطینی در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی تأکید کرد و حضرت زینب(س) را الگویی برای مقاومت و پایداری در برابر بحران‌ها و دشواری‌های اجتماعی و اقتصادی دانست.

مهدوی با اشاره به روز پرستار، از تلاش‌های کادر درمان و پرستاران قدردانی کرد و هوشیاری مردم و نیروهای مسلح در برابر جنگ‌های ترکیبی، رسانه‌ای و شناختی را ضروری دانست.

وی با انتقاد از جریان‌هایی که به گفته او در پی تضعیف روحیه مردم و سازش با دشمن هستند، اظهار کرد: ملت ایران در برابر توطئه علیه نظام اسلامی، رهبری و مردم ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد دشمن از مسیر سازش و تسلیم، اهداف خود را دنبال کند.

مطالبه تجهیز مراکز درمانی محمدیه و رسیدگی به مشکلات شریف‌آباد

امام‌جمعه محمدیه در ادامه به مشکلات منطقه‌ای و شهری اشاره کرد و خواستار رسیدگی جدی به کمبود امکانات درمانی و بهداشتی شد.

وی با تأکید بر نیاز محمدیه به بیمارستان و درمانگاه مجهز، رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و پیگیری مشکلات مسکن را ضروری دانست و بر توجه مسئولان به مسائل و مطالبات ساکنان منطقه شریف‌آباد تأکید کرد.

مهدوی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی جبهه مقاومت و انصارالله یمن، بر تداوم ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و آنچه استکبار جهانی خواند، تأکید کرد.