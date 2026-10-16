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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

برگزاری نخستین دوره منطقه‌ای توانمندسازی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر

برگزاری نخستین دوره منطقه‌ای توانمندسازی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر

معاون برنامه‌ریزی توانمندسازی و مهارت افزایی سازمان امدادونجات، از برگزاری نخستین دوره منطقه‌ای توانمندسازی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در حوزه خودمراقبتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات، سعید متانی، با تأکید بر اهمیت سلامت روان نیروهای امدادی در کنار آمادگی‌های تخصصی و عملیاتی اظهار کرد: مواجهه مستمر با صحنه‌های دشوار، فشارهای روانی ناشی از حوادث و ضرورت تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحرانی، برخورداری از مهارت‌های خودمراقبتی و تاب‌آوری روانی را به یکی از الزامات فعالیت حرفه‌ای نیروهای امدادونجات تبدیل کرده است.

وی افزود: این دوره با رویکرد توانمندسازی نیروهای عملیاتی برای مدیریت فشارهای روانی، حفظ تمرکز در موقعیت‌های بحرانی، تقویت سازگاری با شرایط دشوار و ارتقای توان فردی و گروهی در مواجهه با بحران‌ها طراحی شده است؛ مهارت‌هایی که در حفظ سلامت روان امدادگران و بهبود کیفیت عملکرد تیم‌های عملیاتی نقش مؤثری دارند.

متانی با اشاره به گروه‌های هدف این برنامه آموزشی بیان کرد: رؤسای ادارات عملیات، مسئولان امور پایگاه‌های امدادونجات، سرتیم‌ها و لیدرهای تیم‌های واکنش سریع ملی و بین‌المللی، بانوان و آقایان، همچنین افسران ایمنی عملیات امدادونجات استان‌های کشور، گروه‌های هدف این دوره را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: این برنامه به‌صورت منطقه‌ای و در پنج منطقه کشور برگزار می‌شود تا زمینه بهره‌مندی نیروهای عملیاتی از آموزش‌های تخصصی خودمراقبتی، تاب‌آوری و حمایت‌های روانی‌اجتماعی فراهم شود.

معاون برنامه‌ریزی توانمندسازی و مهارت افزایی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: این دوره با همکاری معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و سایر سازمان‌ها، معاونت‌ها و حوزه‌های ستادی جمعیت هلال‌احمر اجرا می‌شود و ارتقای سلامت روان، افزایش تاب‌آوری و تقویت آمادگی نیروهای عملیاتی برای مواجهه مؤثر با شرایط پرفشار و بحران‌ها را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6979603
محدثه رمضانعلی

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