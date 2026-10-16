به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات، سعید متانی، با تأکید بر اهمیت سلامت روان نیروهای امدادی در کنار آمادگی‌های تخصصی و عملیاتی اظهار کرد: مواجهه مستمر با صحنه‌های دشوار، فشارهای روانی ناشی از حوادث و ضرورت تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحرانی، برخورداری از مهارت‌های خودمراقبتی و تاب‌آوری روانی را به یکی از الزامات فعالیت حرفه‌ای نیروهای امدادونجات تبدیل کرده است.

وی افزود: این دوره با رویکرد توانمندسازی نیروهای عملیاتی برای مدیریت فشارهای روانی، حفظ تمرکز در موقعیت‌های بحرانی، تقویت سازگاری با شرایط دشوار و ارتقای توان فردی و گروهی در مواجهه با بحران‌ها طراحی شده است؛ مهارت‌هایی که در حفظ سلامت روان امدادگران و بهبود کیفیت عملکرد تیم‌های عملیاتی نقش مؤثری دارند.

متانی با اشاره به گروه‌های هدف این برنامه آموزشی بیان کرد: رؤسای ادارات عملیات، مسئولان امور پایگاه‌های امدادونجات، سرتیم‌ها و لیدرهای تیم‌های واکنش سریع ملی و بین‌المللی، بانوان و آقایان، همچنین افسران ایمنی عملیات امدادونجات استان‌های کشور، گروه‌های هدف این دوره را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: این برنامه به‌صورت منطقه‌ای و در پنج منطقه کشور برگزار می‌شود تا زمینه بهره‌مندی نیروهای عملیاتی از آموزش‌های تخصصی خودمراقبتی، تاب‌آوری و حمایت‌های روانی‌اجتماعی فراهم شود.

معاون برنامه‌ریزی توانمندسازی و مهارت افزایی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: این دوره با همکاری معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و سایر سازمان‌ها، معاونت‌ها و حوزه‌های ستادی جمعیت هلال‌احمر اجرا می‌شود و ارتقای سلامت روان، افزایش تاب‌آوری و تقویت آمادگی نیروهای عملیاتی برای مواجهه مؤثر با شرایط پرفشار و بحران‌ها را دنبال می‌کند.