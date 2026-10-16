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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

امام جمعه خلیل‌آباد: ملت ایران با حفظ تاب‌آوری در میدان پیروز شده اند

امام جمعه خلیل‌آباد: ملت ایران با حفظ تاب‌آوری در میدان پیروز شده اند

خلیل آباد- امام جمعه خلیل آباد گفت: ملت ایران با حفظ تاب‌آوری و بصیرت در میدان پیروز شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خلیل‌آباد با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س)، ایمان راسخ را عامل اصلی آرامش و نجات در بحران‌ها دانست و اظهار کرد: هر کس ایمان داشته باشد، هم خود و هم دیگران در امنیت کامل خواهند بود و حضرت زینب (س) تجسم عینی مقاومت، ذکر الهی و مدیریت بحران در سخت‌ترین شرایط بودند.

امام جمعه خلیل آباد با اشاره به تحولات بین‌المللی و تقابل ایران و آمریکا افزود: سناریوهای مختلفی از جمله توافق یا تنش‌های مقطعی متصور است، اما ایالات متحده و کشورهای حامی آن دیگر توان و تاب‌آوری گذشته را ندارند؛ بحران انرژی، سوخت و تورم شدید در غرب مشهود است و فشارهای اقتصادی سنگین ناشی از قدرت بازدارندگی کشور و اقتدار در منطقه، مشکلات عدیده‌ای برای دشمنان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به هوشمندی رهبر معظم انقلاب و لزوم حفظ وحدت تصریح کرد: امروز روز اختلاف نیست و عده‌ای نفوذی به‌دنبال موج‌سواری و ایجاد مشکل برای مردم هستند که باید هوشیار بود، چرا که ملت ایران در اوج عزت قرار دارد و با تقوای الهی در صحنه حضور دارد.

کد مطلب 6979604

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