به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خلیل‌آباد با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س)، ایمان راسخ را عامل اصلی آرامش و نجات در بحران‌ها دانست و اظهار کرد: هر کس ایمان داشته باشد، هم خود و هم دیگران در امنیت کامل خواهند بود و حضرت زینب (س) تجسم عینی مقاومت، ذکر الهی و مدیریت بحران در سخت‌ترین شرایط بودند.

امام جمعه خلیل آباد با اشاره به تحولات بین‌المللی و تقابل ایران و آمریکا افزود: سناریوهای مختلفی از جمله توافق یا تنش‌های مقطعی متصور است، اما ایالات متحده و کشورهای حامی آن دیگر توان و تاب‌آوری گذشته را ندارند؛ بحران انرژی، سوخت و تورم شدید در غرب مشهود است و فشارهای اقتصادی سنگین ناشی از قدرت بازدارندگی کشور و اقتدار در منطقه، مشکلات عدیده‌ای برای دشمنان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به هوشمندی رهبر معظم انقلاب و لزوم حفظ وحدت تصریح کرد: امروز روز اختلاف نیست و عده‌ای نفوذی به‌دنبال موج‌سواری و ایجاد مشکل برای مردم هستند که باید هوشیار بود، چرا که ملت ایران در اوج عزت قرار دارد و با تقوای الهی در صحنه حضور دارد.