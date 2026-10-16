https://mehrnews.com/x3dkXX ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ کد مطلب 6979606 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ تشییع باشکوه شهدای ترور در زابل؛ وداع جانسوز با مادر مجاهد زابل- مردم شهر زابل برای بانوی مجاهد و شهیده افسانه عقیلا، مراسم تشییع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 32 MB کد مطلب 6979606 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه سراوان: حرمت بانوان در فرهنگ بلوچ ارزشی ریشهدار است نخستین تصویر از پاسدار شهیده «افسانه عقیلا» منتشر شد شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی برچسبها فرهنگ ایثار و شهادت تروریسم شهرستان زابل مراسم تشییع
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