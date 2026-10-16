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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

تشییع باشکوه شهدای ترور در زابل؛ وداع جانسوز با مادر مجاهد

تشییع باشکوه شهدای ترور در زابل؛ وداع جانسوز با مادر مجاهد

زابل- مردم شهر زابل برای بانوی مجاهد و شهیده افسانه عقیلا، مراسم تشییع با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6979606

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