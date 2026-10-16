امام جمعه چناران:وحدت ملی رمز ایستادگی در برابر تهدیدها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه های نماز جمعه چناران تقوا را گوهر ارزشمند تعالی انسان و زمینه‌ساز دستیابی به مراتب والای معنوی دانست و اظهار کرد: ایمان و عمل صالح، انسان را در مسیر کمال و رضایت الهی قرار می‌دهد و می‌تواند او را به الگویی شایسته برای دیگران تبدیل کند.

امام جمعه چناران با اشاره به صبر و تاب آوری ملت ایران در شرایط دشوار، ایمان راسخ، توکل به خداوند و اعتقاد به معاد را از عوامل مؤثر در حفظ آرامش و پایداری در بحرانها برشمرد و خاطرنشان کرد: باورهای دینی در سخت‌ترین لحظات، پشتوانه‌ای روحی و معنوی برای جامعه هستند و به انسان توان ایستادگی در برابر مشکلات را می‌بخشند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و احتمال گسترش درگیریها تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلب نیست اما توان دفاع از کشور را دارد و در شرایط کنونی باید آمادگی لازم حفظ شود.

بختیاری بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح، تقویت همبستگی اجتماعی و حضور پررنگ مردم در صحنه تأکید کرد و حضور گسترده و مسئولانه ملت را نشانه عزم آنان برای دفاع از کشور و امنیت ملی دانست.

امام جمعه چناران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت، پرستاری را فراتر از یک حرفه و جلوه‌ای از عشق، ایثار و مسئولیت‌ پذیری انسانی توصیف کرد و گفت: تلاشهای پرستاران در دوران همه‌گیری کرونا و دیگر شرایط بحرانی، نقش حیاتی این قشر را در مراقبت از بیماران و صیانت از سلامت جامعه آشکار کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل این گروه افزود: مطالبات پرستاران باید با نگاهی واقع‌ بینانه و رویکردی عملیاتی در سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری پیگیری شود چرا که بهبود شرایط کاری و توجه به کرامت حرفه‌ای آنان، زمینه ارتقا کیفیت خدمات درمانی و افزایش توان خدمت‌رسانی به مردم را فراهم می‌کند.

بختیاری با اشاره به هفته انجمن اولیا و مربیان، تعامل و هم‌افزایی بین خانواده، مدرسه و دانش‌آموزان را از ارکان اساسی تربیت نسل آینده دانست و بیان کرد: رشد علمی، اخلاقی، تربیتی و معنوی دانش‌آموزان زمانی به شکل مطلوب تحقق می‌یابد که والدین و مربیان با ارتباط مستمر، مسئولیتهای خود را به‌ درستی انجام دهند و در مسیر پرورش نسلی آگاه، متعهد و برخوردار از هویت دینی و ملی همراه باشند.

امام جمعه چناران در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و نقش‌آفرینی یمن، از منظر اعتقادی به موضوع زمینه‌سازی ظهور حضرت مهدی (عج) پرداخت و بر ضرورت آمادگی معنوی و مسئولیت‌ پذیری افرادی که خود را منتظران و سربازان آن حضرت می‌دانند، تأکید کرد.