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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۳

قرار شبانه مردم انقلابی ارومیه در سنگر خیابان در موج ۲۳۰

قرار شبانه مردم انقلابی ارومیه در سنگر خیابان در موج ۲۳۰

ارومیه- اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در موج دویست و سی ام مقاومت ملی برگزار شد.

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کد مطلب 6979613

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