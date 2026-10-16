https://mehrnews.com/x3dkY6 ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۳ کد مطلب 6979613 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۳ قرار شبانه مردم انقلابی ارومیه در سنگر خیابان در موج ۲۳۰ ارومیه- اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در موج دویست و سی ام مقاومت ملی برگزار شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6979613 کپی شد مطالب مرتبط ۲۳۰ شب حماسه در خرمآباد ۲۳۰ شب حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان موج ۲۳۰ حضور پرشکوه بروجردیها در میدان قرار شبانه رشتی ها در میدان به شب ۲۳۰ رسید برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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