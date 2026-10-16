آقاسیان: ایمان و رهبری از عوامل قدرت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رمضان آقاسیان در بین نمازگزاران گرگانی با تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: توانمندی نیروهای مسلح به عوامل مختلفی از جمله برخورداری از تجهیزات نظامی، فرماندهی مؤثر و باورهای اعتقادی و دینی وابسته است.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی دفاعی افزود: در آموزه‌های قرآن کریم، به‌ویژه آیه ۶۰ سوره انفال، بر ضرورت فراهم‌کردن توان و امکانات دفاعی تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد آمادگی نظامی و تقویت قدرت دفاعی از الزامات حفظ امنیت و مقابله با تهدیدهاست.

مسئول عقیدتی سیاسی تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان، فرماندهی را از دیگر مؤلفه‌های مهم اقتدار نیروهای مسلح دانست و گفت: دوراندیشی فرماندهان و توجه به نیازهای آینده دفاعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای توان نظامی کشور دارد.

آقاسیان با اشاره به نقش رهبران و فرماندهان در پرورش نیروهای کارآمد خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی در حوزه دفاعی، زمینه‌ساز توسعه ظرفیت‌های نظامی و آمادگی نیروهای مسلح برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی است.

نقش باورهای دینی در تقویت روحیه نیروهای مسلح

وی با تأکید بر جایگاه اعتقادات دینی در توانمندی نیروهای مسلح اظهار کرد: آموزه‌های قرآن کریم نشان می‌دهد که ایمان، معنویت و استقامت می‌تواند در کنار توان نظامی، عامل مهمی در پایداری و پیروزی نیروها در شرایط دشوار باشد.

مسئول عقیدتی سیاسی تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام و دوران دفاع مقدس افزود: باورهای دینی و روحیه ایثار و فداکاری از عواملی بود که در مقاطع حساس تاریخی، نیروهای رزمنده را در برابر دشواری‌ها مقاوم نگه داشت.

آقاسیان با اشاره به شکل‌گیری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در سال‌های نخست انقلاب، موضوع حفظ و تقویت ارتش و ارتقای ابعاد اعتقادی و معنوی آن اهمیت ویژه‌ای داشت و در همین راستا، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با پذیرش پیشنهادهای مطرح‌شده و موافقت امام خمینی(ره) شکل گرفت.

وی ادامه داد: امروز مجموعه‌های عقیدتی سیاسی در ارتش و دیگر بخش‌های نیروهای مسلح، از جمله فراجا و وزارت دفاع، در حوزه‌های فرهنگی، اعتقادی و بصیرتی فعالیت می‌کنند و نقش مؤثری در تقویت روحیه دینی و مسئولیت‌پذیری کارکنان دارند.

ولایت‌مداری از محورهای فعالیت عقیدتی سیاسی ارتش

آقاسیان یکی از مأموریت‌های مهم سازمان عقیدتی سیاسی را تقویت روحیه ولایت‌مداری در میان نیروهای مسلح برشمرد و گفت: ارتقای باورهای دینی، تعمیق بصیرت و تقویت پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی از محورهای فعالیت این مجموعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه ولایت‌مداری در نیروهای مسلح اظهار کرد: تقویت انسجام، انضباط و آمادگی نیروها برای انجام مأموریت‌های محوله، از جمله موضوعاتی است که در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی و اعتقادی دنبال می‌شود.

مسئول عقیدتی سیاسی تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر تأکید کرد: پاسداشت فداکاری شهدا و ادامه‌دادن راه آنان، مسئولیتی همگانی است و نیروهای مسلح نیز در مسیر صیانت از امنیت و استقلال کشور، بر آمادگی و تقویت توان دفاعی تأکید دارند.