به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عظیم اسدزاده، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، به تشریح مسائل منطقه‌ای و تحولات سیاسی پرداخت

وی با اشاره به موضوع محدودیت‌های مربوط به حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان با بیان اینکه اکثریت مردم جمهوری آذربایجان مسلمان هستند، اظهار کرد: اعتقادات دینی و باورهای مذهبی بخش مهمی از هویت مردم را تشکیل می‌دهد و هیچ حاکمیتی نباید با باورهای دینی جامعه در تقابل قرار گیرد.

امام جمعه نمین در ادامه، با اشاره به تحولات منطقه و اخبار مطرح‌شده درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌ها، نسبت به پیامدهای هرگونه تنش‌آفرینی جدید هشدار داد.

حجت الاسلام و المسلمین اسدزاده با انتقاد از نقش آمریکا در تنش‌های منطقه‌ای گفت: تکرار اقدامات خصمانه و ایجاد ناامنی در منطقه، بدون پاسخ نخواهد ماند و جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از امنیت و منافع ملی خود، ظرفیت‌ها و امکانات مختلفی در اختیار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسدزاده تأکید کرد: اگر اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه بار دیگر تکرار شود، جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است، بهره خواهد گرفت و پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده به متجاوزان خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به تحولات مرتبط با انصارالله یمن و گزارش‌های مربوط به حملات موشکی به اهدافی در عربستان سعودی، بر اهمیت بررسی دقیق تحولات منطقه و پیامدهای آن بر معادلات سیاسی و امنیتی تأکید کرد.

امام جمعه شهرستان نمین در بخش دیگری از سخنان خود، از حضور گسترده و حماسی مردم ولایت‌مدار استان در رزمایش قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از همبستگی، وحدت و پایبندی مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست

وی با تقدیر از مردم فرهنگ‌مدار شهرستان نمین که با حضور خود در این رزمایش به خلق صحنه‌ای باشکوه از همدلی و اقتدار مردمی کمک کردند، افزود: حضور آگاهانه و پرشور مردم، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهمیت مشارکت عمومی در صحنه‌های مختلف است.