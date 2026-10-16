زمین لرزه ۴.۱ ریشتری نودژ شهرستان منوجان خسارتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، بعد از ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: ساعت ١٢:٢۵ امروز جمعه ٢۴ مهرماه زلزله‌ای به بزرگی ۴.١ ریشتر در عمق ١٨ کیلومتری، در فاصله ٩ کیلومتری روستای نودژ در جنوب استان کرمان را لرزاند.

وی افزود: در پی این حادثه ٢ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

وی ادامه داد: همچنین دقایقی بعد پس لرزه ای با شدت ۴.٢ ریشتر در عمق ٢٢ کیلومتری رخ داد که تیم های امداد و نجات اعزامی همچنان در منطقه در حال ارزیابی بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان تصریح کرد: بر اساس گزارش تیم‌های ارزیاب اعزامی در روستاهای تحت تاثیر این زمین لرزه، هیچ گونه خسارتی نداشته است.

فلاح، افزود: با توجه به زلزله‌ ظهر امروز در شهرستان منوجان، جمعیت هلال احمر استان کرمان در آماده‌باش کامل قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات لازم انجام شود.