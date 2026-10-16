به گزارش خبرنگار مهر، مولوی طلحه ریگی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت این هفته میرجاوه با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و سلامت به‌عنوان دو نعمت بزرگ الهی، اظهار کرد: این دو نعمت از ارکان اصلی زندگی و استواری جامعه هستند و مردم باید پیش از ازدست‌دادن آن‌ها، قدرشان را بدانند.

وی با استناد به آیه شریفه «لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ» از سوره ابراهیم، بر ضرورت شکرگزاری از نعمت‌های الهی تأکید کرد و افزود: قدردانی از امنیت و سلامت باید در رفتار و مسئولیت‌پذیری افراد در قبال جامعه نمایان باشد.

حرمت انسان در آموزه‌های اسلامی

امام‌جمعه اهل‌سنت بخش مرکزی میرجاوه با اشاره به حوادث اخیر سیستان‌وبلوچستان، اقداماتی را که برخلاف تعالیم اسلامی و سیره پیامبر اکرم(ص) باشد، محکوم کرد و گفت: برخی افراد از روی ناآگاهی دست به اقداماتی می‌زنند که هیچ جایگاهی در قرآن کریم و آموزه‌های دینی ندارد.

مولوی ریگی با اشاره به آیه ۷۰ سوره اسراء، «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»، خاطرنشان کرد: خداوند به فرزندان آدم کرامت بخشیده است و هیچ‌کس حق ندارد این کرامت انسانی را نادیده بگیرد یا با رفتار خود به حرمت انسان‌ها آسیب برساند.

وی قرآن کریم را سرمایه اصلی جامعه اسلامی دانست و افزود: قرآن انسان را به استوارترین راه هدایت می‌کند و پایبندی به آموزه‌های آن، مسیر حرکت جامعه را روشن می‌سازد و زمینه پایداری و عزت مسلمانان را فراهم می‌کند.

شهادت بانوان؛ فرصتی برای تقویت وحدت و همبستگی

امام‌جمعه اهل‌سنت بخش مرکزی میرجاوه با یادآوری شهادت دو بانوی مؤمن، افسانه عقیلا و نصرت افتخاری، تصریح کرد: شهادت عزیزان نباید زمینه‌ساز اختلاف و تفرقه شود، بلکه باید اتحاد و انسجام جامعه را تقویت کند.

وی افزود: فداکاری زنان و مردان در مسیر حق، نمادی از ایثار و پایداری است و این حوادث باید عزم مردم را برای دفاع از ارزش‌های دینی و ملی راسخ‌تر کند.

مولوی ریگی با تأکید بر ضرورت پاسداری از کشور و خاک میهن گفت: دفاع از وطن وظیفه‌ای همگانی است و هر مسلمان و ایرانی باید در حفظ امنیت و صیانت از کشور احساس مسئولیت کند.

وی همچنین نسبت به سوءاستفاده دشمنان از اختلافات داخلی هشدار داد و خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد اختلافات به عاملی برای تضعیف جامعه تبدیل شود یا دشمنان از شکاف‌های موجود برای رسیدن به اهداف خود بهره ببرند.

اتحاد و انسجام، کلید پایداری جامعه

امام‌جمعه اهل‌سنت بخش مرکزی میرجاوه با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، اتحاد و انسجام را از عوامل اصلی اقتدار جامعه اسلامی دانست و گفت: جامعه‌ای که قدر امنیت و سلامت را بداند و برای حفظ این نعمت‌ها تلاش کند، در برابر تهدیدها مقاوم‌تر خواهد بود.

مولوی ریگی تأکید کرد: دشمنان همواره به دنبال بهره‌برداری از اختلافات هستند، اما همبستگی مردم و پایبندی به آموزه‌های قرآن کریم می‌تواند مانع تحقق اهداف آنان شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهادت عزیزان نه‌تنها موجب ضعف و عقب‌نشینی جامعه نمی‌شود، بلکه می‌تواند عزم مردم را برای دفاع از دین، وطن و ارزش‌های اسلامی راسخ‌تر کند.