استاندار کرمانشاه: نظارت بر سلامت مواد غذایی بدون اغماض باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر جمعه در همایش روز جهانی غذا که در تالار برق کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت سلامت مواد غذایی اظهار کرد: صیانت از سلامت مردم نیازمند شفافیت در اطلاع‌رسانی و برخورد جدی با تخلفاتی است که می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیندازد.

وی با بیان اینکه در موضوع سلامت نباید واقعیت‌ها پنهان بماند، افزود: دستگاه‌های نظارتی باید وظایف خود را با دقت و بدون چشم‌پوشی انجام دهند و در برابر هرگونه تخلف در زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی که سلامت مردم را تهدید می‌کند، واکنش مناسب نشان دهند.

استاندار کرمانشاه غذا را فراتر از یک نیاز روزمره دانست و تصریح کرد: خوراک مردم با فرهنگ، تاریخ، هویت و شیوه زندگی آنان پیوند دارد. غذاهای بومی هر منطقه نیز بخشی از میراث فرهنگی آن محسوب می‌شوند و در کرمانشاه، تنوع خوراک‌های سنتی و آداب سفره از جلوه‌های هویتی این استان به شمار می‌رود.

حبیبی با تأکید بر اینکه سلامت غذایی باید از مراحل ابتدایی تولید تا زمان مصرف مورد توجه قرار گیرد، گفت: کیفیت محصولات اولیه، نان و دیگر اقلام مصرفی خانوارها باید به‌طور مستمر بررسی شود. در همین راستا، اصلاح عادت‌های غذایی و فراهم کردن دسترسی مردم به مواد غذایی سالم، نیازمند پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول است.

وی نان را یکی از اقلام اصلی سفره خانوارها عنوان کرد و افزود: نان علاوه بر نقش غذایی، با معیشت خانواده‌ها نیز ارتباط مستقیم دارد؛ از این رو، اجرای طرح نان کامل می‌تواند به اصلاح الگوی تغذیه کمک کند و لازم است دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و رسانه‌ها برای گسترش آن همکاری بیشتری داشته باشند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری این طرح در استان طی یک سال گذشته اظهار کرد: اقدامات اولیه برای اجرای طرح انجام شده و مسیر کار شکل گرفته است، اما روند توسعه آن باید شتاب بیشتری بگیرد و امکان دسترسی مردم به نان کامل افزایش یابد.

حبیبی یکی از مراحل آغازین اجرای طرح را رایزنی با کارخانه‌های آرد برای تغییر فرایند تولید و تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها دانست و گفت: تغییر شیوه‌های معمول تولید در این واحدها با دشواری‌هایی همراه بود، اما شماری از تولیدکنندگان برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کردند و اقدامات اجرایی آغاز شد.

وی با اشاره به تجربه برخی کارخانه‌های آرد در راه‌اندازی نانوایی در مجموعه خود افزود: در تعدادی از این واحدها، نان تولیدشده در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد کیفیت محصول برخی از این نانوایی‌ها به استانداردهای مورد انتظار برای نان کامل نزدیک شده است. این تجربه می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان برای توسعه طرح را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه بر تداوم تولید آرد کامل و تأمین منظم نیاز نانوایی‌ها تأکید کرد و گفت: کارخانه‌های آرد باید این روند را با جدیت ادامه دهند و دستگاه‌های مرتبط نیز شرایط لازم را برای تولید پایدار و عرضه نان کامل با کیفیت مناسب فراهم کنند.

حبیبی با اشاره به احتمال مقاومت در برابر تغییر روش‌های سنتی پخت نان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به آموزش، فرهنگ‌سازی و همراه کردن نانوایان نیاز دارد تا تغییر شیوه‌های رایج پخت با آگاهی و آمادگی بیشتری انجام شود.

وی بر ادامه دوره‌های آموزشی نانوایان در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تأکید کرد و افزود: آموزش مهارت‌های مورد نیاز برای تهیه و پخت نان کامل باید استمرار داشته باشد تا نانوایان بتوانند این محصول را با روش صحیح و کیفیت مطلوب تولید کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین حمایت از نانوایی‌های فعال در زمینه تولید نان کامل را ضروری دانست و گفت: پیش‌بینی مشوق‌های اقتصادی و اجرایی می‌تواند به تداوم فعالیت این واحدها کمک کند. فرمانداران، شرکت غله و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز باید برای فراهم شدن زمینه تولید و عرضه گسترده‌تر نان کامل همکاری کنند.