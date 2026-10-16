به گزارش خبرنگار مهر، مانور آزمایشی دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی با هدف بررسی آمادگی تجهیزات و ارزیابی عملیاتی فرآیند رأی‌گیری، امروز جمعه در مصلای امام سجاد(ع) شهرستان سلسله برگزار شد.

این مانور در راستای هماهنگی‌های انجام‌شده با ستاد انتخابات کشور و با هدف بررسی عملکرد دستگاه‌های انتخابات الکترونیکی و افزایش آشنایی عمومی با مراحل رأی‌گیری اجرا شد.

در این برنامه، سیاهپوش، معاون سیاسی فرماندار سلسله حضور داشت و امام‌جمعه الشتر نیز از روند اجرای فرآیند رأی‌گیری آزمایشی بازدید کرد.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در فرآیند رأی‌گیری

اجرای مانور آزمایشی، فرصتی برای بررسی عملیاتی تجهیزات رأی‌گیری الکترونیکی، ارزیابی روند اجرای مراحل مختلف و شناسایی موارد احتمالی نیازمند اصلاح پیش از اجرای فرآیندهای انتخاباتی فراهم می‌کند.

این برنامه همچنین با هدف آشنایی بیشتر شهروندان با نحوه استفاده از دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی برگزار شد تا مراحل انجام رأی‌گیری برای مشارکت‌کنندگان روشن‌تر شود.

اجرای مانور بر اساس دستورالعمل کمیته فناوری اطلاعات

بر اساس دستورالعمل کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور، کارشناسان مجرب فرمانداری‌ها موظف‌اند با فراهم کردن تمهیدات لازم، فرآیند رأی‌گیری آزمایشی را با مشارکت حداقل ۴۰ نفر اجرا کنند.

مطابق این دستورالعمل، اجرای آزمایش با استفاده از مدارک هویتی و اطلاعات بیومتریک واقعی پیش‌بینی شده است تا عملکرد تجهیزات و روند اجرای فرآیند در شرایط عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد.

گامی برای افزایش آمادگی اجرایی انتخابات

برگزاری مانور آزمایشی در شهرستان سلسله، بخشی از اقدامات پیش‌بینی‌شده برای ارزیابی تجهیزات و هماهنگی عوامل اجرایی در حوزه رأی‌گیری الکترونیکی است؛ اقدامی که می‌تواند به شناسایی مشکلات احتمالی، بررسی آمادگی سامانه‌ها و آشنایی بیشتر شهروندان با این شیوه رأی‌گیری کمک کند.

این مانور با هدف تقویت آمادگی اجرایی و بررسی روند کار دستگاه‌ها برگزار شد و نتایج ارزیابی‌های عملیاتی آن می‌تواند در بهبود فرآیندهای اجرایی انتخابات مورد استفاده قرار گیرد.