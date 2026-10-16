امام جمعه تربت جام:مسئولان به مشکلات معیشتی جامعه پرستاری توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان تربت جام اظهار کرد: حضرت زینب(س) نماد مدیریت توحیدی دردل بحران ها و در تراز قرآن و ولایت بودو در اوج بحران کربلا و اسارت اهل بیت مدیریت مکتب اسلام و تشیع را برعهده گرفت و این مدیریت تا یک سال بعد از قیام عاشورا ادامه داشت.

امام جمعه تربت جام ادامه داد: پرستاران فرشتگان رحمت الهی هستند، شغل پرستاری در کنار شغل معلمی شریف و از جایگاه والایی برخودار است،پرستاران در خط مقدم حوادث، ایثار و خدمت به مردم و کشور قراردارند و لازم است مسئولان کشور به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه پرستاری توجه کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی و تلاش نهاد عقیدتی سیاسی، معنویت و اخلاق در قوای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی موج می زند.