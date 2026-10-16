به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالرحمن ملازهی در خطبه‌های نماز جمعه شهر هیدوچ، با اشاره به اهمیت آسایش و امنیت مردم اظهار کرد: توجه به مشکلات جامعه و تلاش برای فراهم‌کردن شرایط بهتر زندگی باید از اولویت‌های مسئولان باشد.

وی افزود: اتحاد و همدلی میان دولت و ملت از عوامل مهم پیشرفت کشور و عبور از مشکلات است و تقویت اعتماد متقابل و همکاری میان مردم و مسئولان می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط زندگی و ساختن آینده‌ای بهتر باشد.

امام‌جمعه اهل‌سنت هیدوچ با اشاره به نقش زنان در بخش‌های مختلف جامعه، بر ضرورت رعایت حقوق و حفظ کرامت آنان تأکید کرد و گفت: حمایت از حقوق زنان و تأمین امنیت آنان از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه جدی جامعه و مسئولان قرار گیرد.

مولوی ملازهی با تأکید بر لزوم احترام به حقوق شهروندان افزود: ایجاد جامعه‌ای امن و آرام مستلزم توجه به کرامت انسانی، رعایت حقوق همه شهروندان و مقابله با رفتارهای خشونت‌آمیز است.

ضرورت پیگیری حوادث خشونت‌آمیز در بلوچستان

وی در ادامه با اشاره به حوادث تلخ قتل و خشونت در بلوچستان اظهار کرد: وقوع چنین حوادثی علاوه بر داغدار کردن خانواده‌ها، نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد می‌کند و ضرورت توجه جدی به تأمین امنیت عمومی را نشان می‌دهد.

امام‌جمعه اهل‌سنت هیدوچ با تأکید بر اهمیت پیگیری مسئولانه این حوادث تصریح کرد: باید ضمن رسیدگی به موارد خشونت‌آمیز، راهکارهای مؤثری برای پیشگیری از تکرار آن‌ها در نظر گرفته شود تا زمینه کاهش خشونت و افزایش آرامش در جامعه فراهم شود.

مولوی ملازهی در پایان، همدلی و همکاری مردم و مسئولان را از عوامل مؤثر در تقویت امنیت و رفاه عمومی دانست و خاطرنشان کرد: تقویت وحدت و همبستگی، احترام به حقوق شهروندان و تلاش برای رفع مشکلات مردم می‌تواند به بهبود شرایط جامعه و ایجاد آینده‌ای روشن‌تر برای مردم هیدوچ، بلوچستان و ایران کمک کند.