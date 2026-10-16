پرستاران با الگوگیری از حضرت زینب(س) مرهم درد بیماران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته با تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب(س) به بیان ویژگی های اخلاقی آن بانوی بزرگوار همچون: ایمان، علم، صبر، اطاعت از امام معصوم پرداخت.

وی با گرامیداشت روز پرستار گفت: پرستاران عزیز، با الگو گرفتن از حضرت زینب(س) که از امام سجاد(ع) و مجروحان حادثه کربلا پرستاری و مراقب می کرد از بیماران مراقب می کنند و علاوه بر برطرف کردن درد بیماری با اخلاق و رفتار شایسته خود غم و اندوه را از چهره آنها می زدایند.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق شغل و حرفه پرستاری را یک عشق و علاقه درونی برای خدمت به انسان و بشریت دانست و خاطرنشان کرد: پرستاران در جنگ های تحمیلی اخیر و در سخت ترین شرایط با ایثار و تقدیم کردن شهید برای سلامت بیماران تلاش کردند که این ارزش با هیچ اجر و پاداش مادی و دنیوی قابل جبران نیست.

وی با اشاره به شرایط جهان که متاثر از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران است گفت: ذخایر سوخت و انرژی آمریکا رو به پایان قرار گرفتهو به جهت تامین نیازهای خود مجبور شده تا دست نیاز به سوی روسیه دراز کند و به اوکراین دستور داده تا مخازن سوخت روسیه را هدف قرار ندهد و حمایت های اطلاعاتی خود از آنها را قطع کرده است.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق گفت: این یعنی اگر پای منافع پیش بیاید آمریکا شریک راهبردی خود را نیز در میدان تنها می گذارد و برای تامین نیازهای خود با رقیب خود که با او دشمنی هم می کند بر سر یک میز خواهد نشست. این مساله بار دیگر بدعهدی آمریکا را برای دوستان او روشن کرد و دلدادگان دوستی و رابطه با آمریکا باید از اینجور مسائل عبرت بگیرند.

وی برگزاری رزمایش جانفدا در سراسر استان اردبیل و حضور چشمگیر اهالی بخش ارشق را نشانه آمادگی مردم غیور این خطه مرزی برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی دانست.

حجت الاسلام باقری ارومی اعتراض های خودجوش مردم جمهوری آذربایجان در مخالف با قانون ممنوعیت حجاب در مدارس را برخاسته از باورهای عمیق دینی مردم مسلمان آن که ریشه در مکتب قرآن و اهل بیت(ع) دارند بیان کرد.