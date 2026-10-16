به گزارش خبرنگار مهر، مستند «وقتی جنگ رسید» به کارگردانی مهدی سلیمی، روایتی از زندگی و تجربه مردم لرستان در روزهای پرالتهاب جنگ چهل‌روزه است که قرار است در مراسمی با حضور علاقه‌مندان به سینما و مستندسازی در خرم‌آباد رونمایی و اکران شود.

این اثر با تمرکز بر روایت مردم لرستان از روزهای جنگ، به بازتاب تجربه‌های انسانی و اجتماعی در شرایط تجاوز دشمن صهیونی- آمریکایی می‌پردازد و تلاش دارد بخشی از آنچه مردم در این دوره پشت سر گذاشته‌اند، را در قالب مستند به تصویر بکشد.

«وقتی جنگ رسید»؛ روایت مردم لرستان در روزهای جنگ

مستند «وقتی جنگ رسید» به کارگردانی مهدی سلیمی، با محوریت قصه مردم لرستان در روزهای جنگ چهل‌روزه ساخته شده است. این اثر به‌عنوان نخستین مستند درباره این جنگ در لرستان معرفی شده و قرار است روایتی تصویری از روزهای پرالتهاب این دوره ارائه دهد.

مستندسازی از رویدادهای بحرانی و جنگی، علاوه بر ثبت وقایع، می‌تواند زمینه‌ای برای بازخوانی تجربه‌های مردم و ثبت روایت‌های اجتماعی از شرایط دشوار فراهم کند؛ موضوعی که در برنامه اکران این مستند نیز با برگزاری گفت‌وگویی تخصصی مورد توجه قرار می‌گیرد.

اکران در سینما استقلال خرم‌آباد

مراسم رونمایی و اکران مستند «وقتی جنگ رسید» روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، ساعت ۱۷ در سینما استقلال خرم‌آباد برگزار می‌شود.

در حاشیه این برنامه، گفت‌وگویی با موضوع «مستندسازی در بحران و شرایط جنگی» برگزار خواهد شد تا ابعاد مختلف ثبت و روایت رویدادهای جنگی در قالب آثار مستند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این برنامه می‌توانند نام و نام خانوادگی خود را به شماره همراه ۰۹۳۷۸۶۰۳۳۸۶ پیامک کنند.