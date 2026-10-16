صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر از کارکنان امور مالیاتی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی‌فر اظهار کرد: کیفرخواست برای ۱۰ نفر از کارکنان اداره امور مالیاتی در پرونده‌ ای با موضوع اتهامات مالی و اقتصادی، از جمله دریافت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس صادر شد.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی افزود: این پرونده در پی بررسی گزارش‌ ها و مستندات گردآوری‌ شده از سوی پلیس امنیت اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته است و در جریان تحقیقات، ابعاد مختلف فعالیت‌ های مالی و مالیاتی اشخاص مرتبط و عملکرد مرتبط با فرایندهای رسیدگی به پرونده‌ های مالیاتی بررسی شده است.

وی تصریح کرد: از جمله محورهای مطرح‌ شده در تحقیقات، بررسی دریافت وجوه، مستندات مالی و بانکی و اقدامات منتسب به برخی اشخاص در ارتباط با فرایندهای مالیاتی بوده است. اتهامات مطرح‌ شده در کیفرخواست، از جمله دریافت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس، در چارچوب رسیدگی قضایی به پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعلیق ۱۰ نفر از کارکنان از خدمت

همتی فر بیان کرد: در ارتباط با این پرونده، ۱۰ نفر از کارکنان اداره امور مالیاتی که برای آنان کیفرخواست صادر شده است، از خدمت تعلیق شده‌ اند.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی افزود: با تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و بررسی مستندات به مرجع قضایی صالح ارسال می‌ شود و تصمیم نهایی درباره مسئولیت کیفری اشخاص در چارچوب قانون اتخاذ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به جرائم اقتصادی و مالی، در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از درآمدهای قانونی دولت، از اهمیت ویژه‌ ای برخورداراست.