مسئولان کوهدشت از پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) تجلیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س)، بانوی صبر و استقامت و روز پرستار، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) کوهدشت، از زحمات و خدمات پرستاران و کارکنان حوزه سلامت قدردانی کردند.

این آیین با هدف پاسداشت جایگاه پرستاران و ارج نهادن به تلاش‌های کادر درمان در ارائه خدمات به بیماران برگزار شد و مسئولان حاضر با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، از نزدیک با پرستاران دیدار و گفت‌وگو کردند.

حضور مسئولان استانی و شهرستانی در آیین تجلیل

در این مراسم، مراد ناصری فرماندار شهرستان کوهدشت، حجت‌الاسلام سپهوند امام‌جمعه کوهدشت، علی امامی‌راد نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، مدیر منابع انسانی و توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، رئیس شبکه بهداشت و درمان کوهدشت و جمعی دیگر از مسئولان محلی حضور داشتند.

حاضران با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره)، ضمن تبریک روز پرستار به کارکنان این مرکز درمانی، از نقش و جایگاه پرستاران در مراقبت از بیماران و تداوم ارائه خدمات سلامت قدردانی کردند.

دیدار چهره‌به‌چهره با پرستاران و اهدای گل

در ادامه این برنامه، مسئولان با سرکشی به بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) کوهدشت، به‌صورت چهره‌به‌چهره با پرستاران دیدار کردند و با اهدای شاخه‌های گل و تبریک این مناسبت، از زحمات بی‌دریغ، صبوری و تعهد حرفه‌ای آنان در خدمت‌رسانی به بیماران تجلیل به عمل آوردند.

این دیدار فرصتی برای قدردانی از کارکنانی بود که در بخش‌های مختلف درمانی، مسئولیت مراقبت از بیماران و ارائه خدمات پرستاری را بر عهده دارند.

روز پرستار همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س)، فرصتی برای یادآوری اهمیت مسئولیت‌پذیری، صبوری و ایثار در حرفه پرستاری و قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه است.

در پایان این آیین، حاضران ضمن تبریک دوباره روز پرستار، برای پرستاران و کادر درمان بیمارستان امام خمینی(ره) کوهدشت، سلامتی، موفقیت و توفیق روزافزون در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و بیماران آرزو کردند.