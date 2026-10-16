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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

اژه‌ای: پرستاران جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت کشور دارند

اژه‌ای: پرستاران جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت کشور دارند

رئیس قوه قضاییه گفت: پرستاران گرانقدر ما جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت و بهداشت کشور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در پیامی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار در فضای مجازی نوشت: حضرت زینب کبری (س) عالمه غیرمعلمه‌ای است که نه فقط برای زنان عالم، بلکه برای بشریت، الگو و اسوه است.

ایشان کوه صبر، ایثار، شناخت، معرفت و تبیین‌گری هستند و با جهاد تبیین خود، حقیقت نورانی عاشورا را بر جهانیان تاباندند.

در عظمت شغل و حرفه پرستاری همین بس که روز بزرگداشت مقام پرستار، مقارن با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) است.

پرستاران گرانقدر ما جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت و بهداشت کشور دارند.

ما این آمادگی را داریم که در چارچوب قانون، پشتیبانی‌های حقوقی و قضایی را از جامعه پرستاری کشور داشته باشیم و مساعدت‌ها و حمایت‌های لازم را از این قشر خدوم و مجاهد به عمل آوریم.

کد مطلب 6979644

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