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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

به تهدیدات آمریکا علیه تاسیسات انرژی پاسخی فوری و مناسب می‌دهیم

به تهدیدات آمریکا علیه تاسیسات انرژی پاسخی فوری و مناسب می‌دهیم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت که در صورت بروز تهدیداتی از سوی ایالات متحده علیه تاسیسات انرژی کشور، تهران واکنشی به‌موقع و مناسب نشان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در حاشیه رویداد «هفته انرژی روسیه» گفت: البته جنگی که ایالات متحده با نادیده گرفتن هنجارهای بین‌المللی برای خود ایجاد کرده، بر بخش انرژی در سراسر جهان تاثیر گذاشته و در صورت بروز تهدید از سوی آمریکا علیه تاسیسات انرژی ایران، تهران واکنشی مناسب نشان خواهد داد.

وی در گفتگویی با خبرگزاری نووستی ادامه داد: ایران برای مقابله با تهدیدات و آسیب‌هایی که دشمن قصد دارد به کشور وارد کند، اقدامات تلافی‌جویانه به‌موقع، دقیق و مناسبی انجام خواهد داد.

کد مطلب 6979645
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • لبیک IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      حمله کاملا باید متناسب باشد ، خارج از این باشد هیچ فایده ای ندارد دشمن را باید چنان ضربه ای بهش وارد کرد که تا زنده است ، دیگر غلط اضافی نکند

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