به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفاکس، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، روز دوشنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر ۱۴۰۵) در سفری کاری به تهران می‌آید و با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه با اعلام این خبر گفت در دیدار وزیران امور خارجه ایران و روسیه، مسائل جاری بین‌المللی و منطقه‌ای با تمرکز بر تحولات پیرامون ایران بررسی خواهد شد.

به گفته زاخارووا، در این مذاکرات همچنین اقدامات روسیه برای کاهش تنش‌ها در منطقه و اجرای توافق‌های حاصل‌شده در جریان تماس‌های اخیر در سطوح عالی و بلندپایه مورد توجه قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: تقویت بیشتر مشارکت جامع راهبردی میان تهران و مسکو و بررسی گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه از دیگر محورهای این گفت‌وگوها خواهد بود.

لاوروف پیش از سفر به تهران، روز یکشنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) به بحرین می‌رود تا در دور جدید گفت‌وگوهای روسیه با شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس شرکت کند.