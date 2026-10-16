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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

استاندار آذربایجان‌شرقی از پرستاران بیمارستان شهیدمدنی تبریز تجلیل کرد

استاندار آذربایجان‌شرقی از پرستاران بیمارستان شهیدمدنی تبریز تجلیل کرد

تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی همزمان با میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، با حضور در بیمارستان شهید مدنی تبریز از پرستاران و کارکنان پیراپزشکی این مرکز درمانی قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر جمعه در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان شهید مدنی تبریز، ضمن عیادت از بیماران و دلجویی از آنان، با اهدای گل و هدیه از پرستاران این مرکز درمانی تجلیل کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در این دیدار با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت، از تلاش‌ها و فداکاری‌های این قشر در ارائه خدمات درمانی و مراقبت از بیماران قدردانی کرد.

سرمست همچنین نقش پرستاران و کادر درمان را در مدیریت شرایط بحرانی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، مؤثر دانست و بر اهمیت خدمات آنان در این شرایط تأکید کرد.

بیمارستان شهید مدنی تبریز از مراکز درمانی استان است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز سابقه فعالیت در آن را دارد.

کد مطلب 6979650

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