به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر جمعه در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان شهید مدنی تبریز، ضمن عیادت از بیماران و دلجویی از آنان، با اهدای گل و هدیه از پرستاران این مرکز درمانی تجلیل کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در این دیدار با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت، از تلاش‌ها و فداکاری‌های این قشر در ارائه خدمات درمانی و مراقبت از بیماران قدردانی کرد.

سرمست همچنین نقش پرستاران و کادر درمان را در مدیریت شرایط بحرانی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، مؤثر دانست و بر اهمیت خدمات آنان در این شرایط تأکید کرد.

بیمارستان شهید مدنی تبریز از مراکز درمانی استان است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز سابقه فعالیت در آن را دارد.