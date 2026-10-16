به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر جمعه در بازدید از روند ارائه خدمات دندانپزشکی گروه جهادی الکفیل به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بر حمایت مدیریت استان از فعالیت‌های جهادی در حوزه سلامت تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات درمانی اظهار کرد: مدیریت استان از فعالیت گروه‌های جهادی برای ارائه خدمات به افرادی که امکان کمتری برای بهره‌مندی از این خدمات دارند، حمایت می‌کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل ورزش و جوانان، جمعیت هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مسیر همکاری داشته‌اند و برنامه‌ریزی برای گسترش این حمایت‌ها و مداخلات اجتماعی ادامه دارد.

سرمست همچنین بر توسعه خدمات اجتماعی محله‌محور تأکید کرد و افزود: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با مشارکت خیران، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه گسترش خدمات به اقشار کم‌برخوردار را فراهم می‌کند.

وی هدف از این اقدامات را افزایش دسترسی افرادی دانست که در شرایط عادی امکان مناسبی برای دریافت خدمات دندانپزشکی ندارند و گفت: ظرفیت گروه‌های جهادی و مشارکت‌های مردمی می‌تواند در تأمین این نیازها نقش مؤثری داشته باشد.