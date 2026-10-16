پیام وزیر ارشاد به جشنواره عروسکی؛ «مبارک» نمادی از امید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک پیام داد.

در متن پیام وزیر فرهنگ آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

عروسک‌ها به‌بهانه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، بار دیگر جان می‌گیرند تا هنر دیرپا، ریشه‌دار و خیال‌انگیز نمایش عروسکی ایران را به تماشا بنشینیم؛ هنری که در روزگار سنگینی سایه جنگ و خشونت بر جهان، می‌تواند از انسان، زندگی و امید سخن بگوید؛ عصری که در آن، گاه تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و هنر ملت‌ها نیز از گزند جنگ در امان نمی‌مانند.

امسال، جای خالی بسیاری از فرزندان این سرزمین را در کنار خود احساس می‌کنیم؛ از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه میناب که یادشان، اندوهی عمیق بر دل ما نهاده است.

آنان نیستند تا در جشن زندگی و هنر سهیم باشند، اما یاد و خاطره‌شان مسئولیت ما را در پاسداشت زندگی، صلح و آینده کودکان سنگین‌تر می‌کند.

«مبارک» تنها نام این جشنواره نیست؛ نمادی از امید، پایداری و توانایی انسان برای عبور از دشواری‌هاست.

«مبارک»، در کنار هنرمندان نمایش عروسکی، بار دیگر روایت‌گر هویت و فرهنگ ایرانی و یادآور این حقیقت است که ایران، سرزمین هنر و فرهنگ، در پاسداری از میراث و تمامیت سرزمینی خود استوار ایستاده است.

نمایش عروسکی، با زبان ساده و جهان خیال‌انگیز خود می‌تواند پلی میان نسل‌ها، فرهنگ‌ها و ملت‌ها بسازد و به کودکان بیاموزد که حتی در تاریک‌ترین روزگار نیز می‌توان به زندگی لبخند زد و به فردا امید بست.

پاسداشت این هنر، نکوداشت تخیل، گفتگو و حق کودکان برای برخورداری از جهانی امن و سرشار از مهربانی است.

همت و تلاش هنرمندان، برگزارکنندگان و همه دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی را ارج می‌نهم و امیدوارم بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، فرصتی برای شکوفایی خلاقیت هنرمندان، گسترش دوستی میان ملت‌ها و تقویت پیوند هنر با زندگی فراهم آورد.

باشد که مبارک، این پیام‌آور دیرپای شادی و خرد، در روزگار دشواری‌ها نیز چراغ امید را در دل کودکان و بزرگسالان روشن نگاه دارد.»

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر در تهران برگزار می‌شود.