به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت: «هایدی لوین» عکاس خبری این روزنامه در جریان حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به روستای ابوفلاح در شرق رام‌الله در کرانه باختری رود اردن زخمی شد و بر اثر این حمله دچار شکستگی استخوان شد.

براساس این گزارش، لوین هنگام پوشش خبری برداشت سالانه زیتون در روستای ابوفلاح در شرق رام‌الله، هدف حمله گروهی از شهرک‌نشینان نقاب‌دار قرار گرفت. این عکاس خبری جلیقه‌ای به تن داشت که نشان «مطبوعات» روی جلو و پشت آن به‌وضوح دیده می‌شد، اما مهاجمان او را به زمین انداختند، بارها لگد زدند و دوربین‌ها و تلفن همراهش را گرفتند.

واشنگتن پست نوشت: لوین برای مداوا به بیمارستانی در منطقه رام‌الله منتقل شد. او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت مهاجمان بارها به او لگد زدند و کلاه و جلیقه محافظش احتمالاً از وارد آمدن آسیب‌های شدیدتر جلوگیری کرده است.

براساس این گزارش، شاهدان اعلام کردند ده‌ها شهرک‌نشین نقاب‌دار از تپه‌ای در نزدیکی روستا پایین آمدند، درختان زیتون را آتش زدند و به سوی فلسطینیانی که مشغول برداشت محصول بودند، سنگ پرتاب کردند. در جریان این حمله، خبرنگاران حاضر در محل نیز مجبور به ترک محل شدند.

به نوشته واشنگتن‌پست، نظامیان صهیونیست در محل حضور یافتند اما برای متوقف کردن شهرک‌نشینان اقدامی نکردند و گاز اشک‌آور به سمت فلسطینی‌ها شلیک کردند.

این حادثه در حالی رخ داد که حملات شهرک‌نشینان به فلسطینیان در کرانه باختری هم‌زمان با فصل برداشت زیتون افزایش یافته است. رویترز به نقل از گروه پایش شهرک‌سازی «یش دین» گزارش داد از ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) تاکنون دست‌کم ۱۷۰ حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری ثبت شده است.