به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار را تبریک گفتند و از خدمات و فداکاری‌های پرستاران در عرصه سلامت قدردانی کردند.

در این پیام، پرستاری فراتر از یک حرفه و به‌عنوان جلوه‌ای از عشق به انسان و همراهی با افراد در شرایط دشوار توصیف شده است؛ حرفه‌ای که فعالان آن با مهربانی، تعهد و ایمان، در لحظات رنج به بیماران امید می‌بخشند و برای بازگشت سلامتی آنان تلاش می‌کنند.

غفوری و حبیبی با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری(س) به‌عنوان الگوی صبر، ایثار و پایداری، این مناسبت را فرصتی برای ارج نهادن به تلاش پرستارانی دانستند که در دوره‌های مختلف، از دفاع مقدس هشت‌ساله تا همه‌گیری کرونا و رخدادهای دشوار سال‌های اخیر، به خدمت‌رسانی ادامه داده‌اند.

در بخش دیگری از پیام، به حضور پرستاران در جریان جنگ ۱۲روزه، آنچه در متن پیام «کودتای آمریکایی ـ صهیونی» و «جنگ رمضان» نامیده شده و همچنین خدمت‌رسانی در مناطق مرزی استان کرمانشاه اشاره شده است؛ تلاش‌هایی که به گفته صادرکنندگان پیام، جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای و فداکاری کادر پرستاری به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه تأکید کردند که قدردانی از پرستاران نباید تنها به بیان جملات تقدیرآمیز محدود بماند، بلکه باید با توجه به شرایط دشوار کاری، پاسداشت شأن و کرامت آنان و پیگیری مطالبات قانونی و به‌حق این قشر همراه باشد.

در پایان این پیام، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار به تمامی فعالان حوزه سلامت، به‌ویژه پرستاران پرتلاش استان کرمانشاه، از درگاه خداوند متعال برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت شده است.