به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه فضل‌الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به همراه شمس‌الله خدادادی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، از روستای حاجی‌علیان در بخش مرکزی کرمانشاه بازدید کردند و در جریان مشکلات عمرانی و زیرساختی این روستا قرار گرفتند.

این بازدید با هدف بررسی مطالبات ساکنان و پیگیری روند اجرای طرح‌های توسعه روستایی انجام شد و در جریان آن، وضعیت رودخانه فصلی عبوری از داخل روستا و اقدامات مورد نیاز برای افزایش ایمنی محدوده مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت پیشگیری از خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های فصلی اظهار کرد: حفاظت از منازل مسکونی و زمین‌های اهالی حاجی‌علیان مستلزم بررسی کارشناسی مسیر رودخانه و اتخاذ راهکارهای مناسب برای ساماندهی جریان آب است.

شمس‌الله خدادادی افزود: در همین راستا، مقرر شد مطالعات تخصصی مربوط به مسیل و ساماندهی سیلاب رودخانه فصلی روستا با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی این مجموعه در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به مطالبات اهالی در حوزه زیرساخت‌های روستایی، از توافق برای پیگیری تکمیل آسفالت معابر حاجی‌علیان خبر داد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به بهبود شرایط تردد و ارتقای رفاه ساکنان کمک کند.

در ادامه این بازدید، فضل‌الله رنجبر با قدردانی از فعالیت‌های بنیاد مسکن استان در زمینه عمران روستایی و محرومیت‌زدایی، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری تصمیم‌های اتخاذشده تأکید کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم پیگیری مسائل مطرح‌شده در بازدید میدانی تأکید کرد تا اقدامات مربوط به کاهش خطرات سیلاب و تکمیل آسفالت معابر روستا با جدیت دنبال شود.