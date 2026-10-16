میناب ظرفیت تبدیل شدن به «هاب کشاورزی» جنوب کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی عصر جمعه در حاشیه سفر به میناب اظهار داشت: خون شهدای مظلوم میناب، حتماً گریبان‌گیر مسبب اصلی این جنایت خبیثانه خواهد شد و دشمنان در دادگاه عدل الهی و قضاوت مردم حق‌طلب دنیا به سزای اعمال خود خواهند رسید.

اصلاح تعرفه‌های برق کشاورزی و لزوم بازگشت پول‌های اضافی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از نشست با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درباره تعرفه‌های برق، تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه مصوبه هیئت وزیران در تیرماه ۱۴۰۵ (مورخ ۲۲ اردیبهشت و ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ توسط معاون اول رئیس‌جمهور)، افزایش تعرفه و تساعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی مشخص شده و شرکت برق به هیچ وجه اجازه دریافت وجه مازاد بر این مصوبه را نداشته است.

وی تأکید کرد: تمامی قبوض اخیر و نرخ‌های مصرفی در ردیف‌های مختلف تعرفه (الف، ب و ج) باید اصلاح شود و اگر کشاورزی از تاریخ ابلاغیه مذکور مبلغ اضافی پرداخت کرده، باید عیناً به حساب بستانکاری وی در ماه‌های آینده لحاظ و تسویه گردد.

فلسفی از مسئولان وزارت نیرو و شرکت برق خواست بدون نیاز به کارگروه‌های اضافی، این مصوبه قانونی را در سراسر کشور و به‌ویژه میناب عملیاتی کنند.

همچنین وی خواستار مدیریت زمان قطعی برق چاه‌های کشاورزی در ساعات غیرپیک مصرف شد تا آسیبی به محصولات وارد نشود.

توسعه نخیلات با استفاده از طرح کاشت یک میلیارد نهال



فلسفی با اشاره به پتانسیل بالای شهرستان میناب در زمینه خرما و نخل‌داری گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، می‌توان از ظرفیت طرح «یک میلیارد نهال» به صورت پایلوت در میناب استفاده کرد تا با دریافت سهمیه نهال‌های بومی منطقه و بهینه‌سازی مصرف آب، احیا و توسعه نخیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

رفع موانع زیرساختی شهرک‌های شیلاتی و تامین جاده بین مزارع



عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بازدید روز گذشته خود از بزرگ‌ترین شهرک شیلاتی کشور در خوزستان، مشکل «جاده بین مزارع» را یکی از دغدغه‌های اصلی مجتمع‌های شیلاتی دانست و افزود: خاکی بودن این جاده‌ها هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را به شدت افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد :شیلات ایران و منابع استانی باید اعتبارات لازم را برای آسفالت و بهسازی جاده‌های بین مزارع مجتمع‌های شیلاتی پیش‌بینی کنند و پیگیری لازم برای مصوبه بودجه ۱۴۰۶ در سطح ملی انجام خواهد شد.

میناب می‌تواند هاب کشاورزی جنوب کشور شود



فلسفی با تأکید بر اینکه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش خرما، مرکبات و شیلات باید با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شتاب گیرد، اظهار داشت: اگر کشاورزی محور توسعه شهرستان میناب قرار گیرد، به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری، ۲۷.۵ ریال بازگشت سرمایه خواهیم داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: میناب با داشتن خاک حاصلخیز، آب مناسب و دسترسی به دریا، از این قابلیت برخوردار است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به «هاب کشاورزی» منطقه در جنوب کشور تبدیل شود.



