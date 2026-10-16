به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عصر جمعه در جلسه بررسی مشکلات کشاورزی و شیلات ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب، اظهار کرد: کشاورزان تولیدکنندگان اصلی و ارزان‌قیمت غذایی کشور هستند که حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم، به تأمین معیشت مردم ادامه می‌دهند.



وی با تأکید بر اینکه فعالیت در حوزه کشاورزی به دلیل وابستگی به آب، خاک و حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان و تگرگ همواره با ریسک بالا همراه است، افزود: با وجود این آسیب‌پذیری، کشاورزان امروز با مشکلات انباشته‌ای همچون نوسانات نرخ ارز، تورم و گرانی نهاده‌ها، به‌ویژه هزینه‌های سرسام‌آور آب و برق روبه‌رو هستند.

انتقاد از حق ترانزیت و مابه‌التفاوت نرخ سوخت



هاشمی یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان را تعرفه‌های بخش برق عنوان کرد و گفت: هزینه «حق ترانزیت برق» در مواردی از بهای کل مصرف برق کشاورزان بیشتر شده است؛ در حالی که ترانزیت برق از استان‌های مجاور تنها در ماه‌های پیک مصرف و به ناچار رخ می‌دهد، اما شرکت برق در زمان مازاد تولید استان، پاداش یا حق ترانزیت معکوس به کشاورزان پرداخت نمی‌کند.



وی همچنین به موضوع دریافت مابه‌التفاوت سوخت اشاره کرد و افزود: شرکت گاز مدعی است شبکه گازکشی تا پای منازل یا واحدهای تولیدی کشف‌کنندگان کشیده شده، اما در بسیاری از مناطق مانند میناب و رودان، امکان دسترسی عمده کشاورزان به گاز وجود ندارد یا شبکه بسته است؛ با این حال مابه‌التفاوت نرخ گاز و گازوئیل به عنوان جریمه یا هزینه اضافی بر دوش بهره‌برداران گذاشته شده و ارقام سنگینی مانند قبض‌های ۱۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی برای کشاورزان صادر کرده است که موجب نگرانی شدید و سلب آرامش آنان شده است.

لزوم تعیین تکلیف اجاره‌بهای اراضی پرورشی



نماینده مردم شرق هرمزگان در پایان به مشکلات واگذاری اراضی پرورشی و افزایش چندبرابری اجاره‌بهای آن‌ها توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی اشاره کرد و خواستار ورود فوری مسئولان برای اصلاح رویه‌های موجود، تعلیق جریمه‌ها و حمایت واقعی از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی منطقه شد.