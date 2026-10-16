حدائق: دوستداران امام زمان(عج) باید برای خدا تلاش کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفارش امام حسن عسکری(ع) به تقوای الهی، ورع در دین و تلاش در راه خدا گفت: یکی از ویژگی‌های دوستداران امام زمان(عج)، کوشش در راه خداست و انسان تا زمانی که زنده است، باید در این مسیر تلاش کند و از هیچ کوششی فروگذار نباشد.

وی افزود: تلاش در راه خدا به سن‌وسال، جایگاه اجتماعی و مقام اداری محدود نمی‌شود؛ بلکه هر فردی در هر موقعیتی که قرار دارد، می‌تواند برای خدا کار کند و در مسیر انجام وظایف دینی و اجتماعی خود گام بردارد.

حدائق با اشاره به تجربه‌ای از حضور خود در یکی از ادارات دولتی افزود: در مراسمی قرار بود از یکی از معاونان آن مجموعه که خدمت اداری‌اش به پایان رسیده بود، تقدیر شود. پس از اهدای لوح سپاس، به کارکنان گفتم که واژه بازنشستگی، تعبیر کاملی برای پایان مسئولیت انسان نیست.

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) ادامه داد: ممکن است فردی از کار در اداره یا مسئولیت سازمانی خود بازنشسته شود، اما در فرهنگ دینی، بازنشستگی از انجام وظیفه معنا ندارد؛ زیرا انسان تا زمانی که زنده است، در برابر خود، همسر، فرزندان و جامعه مسئولیت دارد.

وی تصریح کرد: پایان مسئولیت انسان در امور دنیایی زمانی فرا می‌رسد که جان از بدن او جدا شود؛ بنابراین، تا زمانی که انسان توانایی و فرصت انجام کار دارد، باید برای خدا تلاش کند و از ظرفیت‌های خود در مسیر خدمت بهره ببرد.

«ای که دستت می‌رسد کاری بکن»

حدائق با اشاره به اشعار سعدی درباره ضرورت استفاده از فرصت‌های زندگی گفت: سعدی چه زیبا سروده است:«بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا درنبندد هوشیار / ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار»

وی افزود: انسان نباید به دلیل بالا رفتن سن یا این تصور که دیگران به سخنان او توجه نمی‌کنند، از مسئولیت‌های خود کناره‌گیری کند؛ چراکه چنین نگرش‌هایی می‌تواند مانع انجام وظیفه شود.

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) تأکید کرد: هر فردی در هر سن و جایگاهی که قرار دارد، در جامعه مسئولیت دارد و باید برای تبلیغ دین خدا و ترویج ارزش‌های دینی تلاش کند.

بی‌تفاوتی در برابر منکرات با مسئولیت دینی سازگار نیست

حدائق با انتقاد از بی‌تفاوتی برخی افراد در برابر رفتارهای نادرست اجتماعی گفت: یکی از مشکلات جامعه این است که وقتی فردی کار نادرستی انجام می‌دهد، برخی می‌گویند این موضوع به ما مربوط نیست و هرکس باید به کار خودش بپردازد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی و دینی افراد افزود: وقتی تخلف یا منکری مشاهده می‌کنیم، نباید به دلیل بی‌تفاوتی یا نگرانی از واکنش دیگران، از تذکر و نهی از منکر خودداری کنیم؛ بلکه باید با رعایت شرایط و شیوه درست، برای اصلاح امور تلاش کنیم.

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با اشاره به مسئولیت افراد در محیط خانواده، محل کار و اجتماع بیان کرد: گاهی حتی در خانواده نیز از انجام وظیفه دینی خود غفلت می‌کنیم و مسائل دینی را به اعضای خانواده تذکر نمی‌دهیم؛ درحالی‌که نمی‌توان همواره این موضوع را توجیه کرد که اگر دیگران شایستگی داشته باشند، خودشان برای پرسیدن مسائل دینی اقدام می‌کنند.

تلاش برای خدا باید در همه ابعاد زندگی جاری باشد

حدائق در ادامه با تأکید بر اینکه کوشش در راه خدا باید در تمام ابعاد زندگی انسان نمود داشته باشد، گفت: منظور از تلاش برای خدا این است که فعالیت‌ها و رفتارهای انسان رنگ الهی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: خانه، ازدواج، کسب‌وکار، محیط کار، روابط خانوادگی، قهر و آشتی و پیوندهای اجتماعی همگی می‌توانند در مسیر رضایت الهی قرار گیرند؛ بنابراین، اگر کسی مدعی دوست داشتن امام زمان(عج) است، باید این محبت را در رفتار و تلاش خود برای خدا نشان دهد.

