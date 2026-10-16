معرفی نفرات برتر وینگ چون رقابت های ووشو قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شیرویه حسن زاده، رئیس کمیته وینگ‌چون فدراسیون ووشو با اعلام این خبر گفت: این دوره بیست و یکمین دوره برگزاری مسابقات است اما از سال ۱۳۹۶ یک وقفه طولانی افتاد و مسابقات به دلیل مسائلی از جمله کرونا و... برگزار نشد.

در آن سال‌ها ترافیک نفرات بالا بود و در برخی مسابقات بیش از ۷۰۰ نفر شرکت می‌کردند. بعد از آن وقفه، مسابقات امسال به میزبانی تهران برگزار شد و بیش از ۱۷۰ ورزشکار از ۱۲ استان حضور داشتند.

او ادامه داد: مسابقات همزمان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ۱۰ وزن برگزار شد که شامل مسابقات تالو، ساندا و وینگ چون بود. در بخش‌ وینگ‌چون هم فرم‌های سیونیم تائو، چام‌کیو، بیوجی، لاتسائو و چی‌سائو اجرا شدند.

حسن زاده درباره قوانین این سبک و شرایط برگزاری مسابقات گفت: قوانین و شرایط مسابقات وینگ‌چون، همان قوانین فدراسیون ووشو است و داوری‌ها هم بر همین اساس انجام می‌گیرد.

رئیس کمیته وینگ‌چون فدراسیون ووشو درباره سطح کیفی مسابقات گفت: با توجه به وقفه طولانی در برگزاری مسابقات، استقبال خوبی از مسابقات شد و تلاش کردیم با اهدای جوایز نقدی به نفرات برتر این انگیزه را دوباره به مسابقات برگردانیم.

شیرویه حسن زاده در پایان گفت: در مجموع هم شرایط خوبی در سبک وینگ‌چون در کشور حاکم است و در سراسر کشور، باشگاه‌های فعالی داریم که سعی می‌کنیم با برگزاری منظم مسابقات استانی و کشوری در سال‌های آینده، دوباره این رشته را به جایگاه خودش برسانیم.

رده‌بندی نفرات برتر بخش های مختلف؛

تالو، بزرگسالان:

سنتی: ۱- امیرمحمد رئوف (خراسان رضوی) ۲- محمدحسین ندرلو (تهران) ۳- محمد شخصی توکلیان (خراسان رضوی)

دست سنتی: ۱- محمد براتی کلاته میرحسن (خراسان رضوی) ۲- کسری امامی (تهران) ۳- ماهان مهربان (تهران)

وینگ‌چون: ۱- محمد امیری (تهران) ۲- آروین زرین (گیلان) ۳- ابوالفضل حسن‌پور (تهران)

سلاح نرم: ۱- مرتضی قربانی گیلارکشی (تهران) ۲- کسری امامی (تهران) ۳- محمد شخصی توکلیان (خراسان رضوی)

تالو پیشکسوتان :

سنتی: ۱- مهدی بلند (البرز) ۲- حمیدرضا ملک‌زاده تبریزی (قزوین) ۳- جلال قاسمی (خراسان رضوی)

دست سنتی: ۱- اسماعیل فتح آبادی (تهران) ۲- حمیدرضا جاوید نظام‌دوست (خراسان رضوی) ۳- هومن موحد اول (خراسان رضوی)

وینگ‌چون: ۱- مهدی بلند (البرز) ۲- حمیدرضا ملک‌زاده تبریزی (قزوین) ۳- افشین سیفی (تهران)

تالو جوانان:

سنتی: ۱- امیرطاها طهماسبی آبدر ( البرز) ۲- امیرعلی عباسی (البرز)

وینگ چون: ۱- مهراد حسینی (تهران) ۲- امیرطاها طهماسبی آبدر (البرز) ۳- امیرعلی عباسی (البرز)

تالو نوجوانان:

سنتی: ۱- اردوان نازی (تهران) ۲- مهرشاد ضیایی مهر (خراسان رضوی) ۳- محمدحسن بلند (البرز)

وینگ چون: آرمان مرزدار رودبارکی (گیلان) ۲- اردوان نازی (تهران) ۳- مهرشاد ضیایی مهر (خراسان رضوی)

تالو نونهالان:

وینگ چون: ۱- محسن‌رضا عارف نژاد (خراسان رضوی) ۲- امیرعلی امجدی (تهران)

ساندا جوانان:

وزن ۴۸ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی ولی محمد (تهران) ۲- رامتین دشتی (یزد) ۳- عرفان نجدی‌پور (خوزستان)

وزن ۵۲ کیلوگرم: ۱- آریا پناهی (خوزستان) ۲- سید محمد امین موسوی‌زاده (خوزستان) ۳- پارسا پورعزت (یزد)، فرزاد زارع (یزد)

وزن ۵۶ کیلوگرم: ۱- سجاد عرب (تهران) ۲- حنان نوریان اقدم (تهران) ۳- طاها گنجعلی (خوزستان)، حسین فعله گری (تهران)

وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- امیرمهدی رضایی (تهران) ۲- امیرحسین فتحی‌زاده (خوزستان) ۳- سبحان بشیرزاده (خوزستان)، محمدمهدی فغانی (قزوین)

وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- امیرعباس داودخانی ترکی (تهران) ۲- ادیب علیان (خوزستان) ۳- امیرمحمد غلامی لایه (قزوین)، علی اصغر قربانخانی جاجانی (تهران)

وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد آشورخانی (قزوین) ۲- امیرحافظ ذاغلی جهان آبادی (تهران) ۳- امیرعباس محمدبیگی سلخوری (قزوین)، امیرحسین قربانخانی جاجانی (تهران)

۷۵ کیلوگرم: ۱- محمدپارسا سرلک (تهران) ۲- عرفان صالحی مشهدطرقی (تهران) ۳- سیدیاسین حسینی (تهران)

ساندا بزرگسالان:

وزن ۵۶ کیلوگرم: ۱- مهدی علی‌نژاد (گیلان) ۲- امیرحسین صارمی‌پور (تهران) ۳- امید محمدتقی (تهران)

وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد سلخوری (قزوین) ۲- امیرحسین احسانپور کوتیانی (خوزستان)

وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین کریمی (تهران) ۲- علی امین (یزد) ۳- امیرحسین پایین آبی (تهران)، مانی رضایی (تهران)

وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- سیدسهیل موسوی (تهران) ۲- مهدی عشیری (خوزستان) ۳- سهیل عزیزی (تهران)، متین هجرتی (تهران)

ورن ۷۵ کیلوگرم: ۱- حسن رییسی مقدم (خوزستان) ۲- مهدی پیرهادی (تهران) ۳- هادی عباس‌نژاد (تهران)، سجاد رنجبر (یزد)

وزن ۸۰ کیلوگرم: ۱- محمد ابراهیمی (تهران) ۲- محمدرضا سلیمانی (خوزستان) ۳- محمدعلی جلالت ممتاز (تهران)، علیرضا اصغرزاده (تهران)

ساندا نوجوانان:

وزن ۳۹ کیلوگرم: ۱- پارسا علی‌پرست (تهران) ۲- امیرحسین حجتی مزرعه آخوند (یزد)

وزن ۴۲ کیلوگرم: ۱- علی اصغر مقیمی (تهران) ۲- علی مختاری‌تبار (خوزستان) ۳- محمدصدرا مرادی دلاویز (خوزستان)

وزن ۴۸ کیلوگرم: ۱- مهدی اسدی ممان (تهران) ۲- کیان محمودی (خوزستان)

وزن ۵۲ کیلوگرم: ۱- اهورا قلعه قبادی (کرمانشاه) ۲- مهراد بیگ‌زاده (یزد)

۵۶ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد حق‌شناس‌فر (قزوین) ۲- مسیحا پورداننده (تهران) ۳- پرهام امیدی اصل (خوزستان)

وزن ۶۰ کیلوگرم: محمد حسام مطورچی (یزد) ۲- رادوین نظری (یزد) ۳- محمدطاها تقی‌زاده هامانه (یزد)

وزن ۶۴ کیلوگرم: ۱- امیرعلی فاضلی (تهران) ۲- علی اصغر منافی گلیجان (تهران)