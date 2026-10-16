  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

معرفی نفرات برتر وینگ چون رقابت های ووشو قهرمانی کشور

معرفی نفرات برتر وینگ چون رقابت های ووشو قهرمانی کشور

بیست‌ویکمین دوره مسابقات ووشو سبک وینگ‌چون قهرمانی کشور طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر به میزبانی سالن کارگران تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرویه حسن زاده، رئیس کمیته وینگ‌چون فدراسیون ووشو با اعلام این خبر گفت: این دوره بیست و یکمین دوره برگزاری مسابقات است اما از سال ۱۳۹۶ یک وقفه طولانی افتاد و مسابقات به دلیل مسائلی از جمله کرونا و... برگزار نشد.

در آن سال‌ها ترافیک نفرات بالا بود و در برخی مسابقات بیش از ۷۰۰ نفر شرکت می‌کردند. بعد از آن وقفه، مسابقات امسال به میزبانی تهران برگزار شد و بیش از ۱۷۰ ورزشکار از ۱۲ استان حضور داشتند.

او ادامه داد: مسابقات همزمان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ۱۰ وزن برگزار شد که شامل مسابقات تالو، ساندا و وینگ چون بود. در بخش‌ وینگ‌چون هم فرم‌های سیونیم تائو، چام‌کیو، بیوجی، لاتسائو و چی‌سائو اجرا شدند.

حسن زاده درباره قوانین این سبک و شرایط برگزاری مسابقات گفت: قوانین و شرایط مسابقات وینگ‌چون، همان قوانین فدراسیون ووشو است و داوری‌ها هم بر همین اساس انجام می‌گیرد.

رئیس کمیته وینگ‌چون فدراسیون ووشو درباره سطح کیفی مسابقات گفت: با توجه به وقفه طولانی در برگزاری مسابقات، استقبال خوبی از مسابقات شد و تلاش کردیم با اهدای جوایز نقدی به نفرات برتر این انگیزه را دوباره به مسابقات برگردانیم.

شیرویه حسن زاده در پایان گفت: در مجموع هم شرایط خوبی در سبک وینگ‌چون در کشور حاکم است و در سراسر کشور، باشگاه‌های فعالی داریم که سعی می‌کنیم با برگزاری منظم مسابقات استانی و کشوری در سال‌های آینده، دوباره این رشته را به جایگاه خودش برسانیم.

رده‌بندی نفرات برتر بخش های مختلف؛

تالو، بزرگسالان:

سنتی: ۱- امیرمحمد رئوف (خراسان رضوی) ۲- محمدحسین ندرلو (تهران) ۳- محمد شخصی توکلیان (خراسان رضوی)

دست سنتی: ۱- محمد براتی کلاته میرحسن (خراسان رضوی) ۲- کسری امامی (تهران) ۳- ماهان مهربان (تهران)

وینگ‌چون: ۱- محمد امیری (تهران) ۲- آروین زرین (گیلان) ۳- ابوالفضل حسن‌پور (تهران)

سلاح نرم: ۱- مرتضی قربانی گیلارکشی (تهران) ۲- کسری امامی (تهران) ۳- محمد شخصی توکلیان (خراسان رضوی)

تالو پیشکسوتان :

سنتی: ۱- مهدی بلند (البرز) ۲- حمیدرضا ملک‌زاده تبریزی (قزوین) ۳- جلال قاسمی (خراسان رضوی)

دست سنتی: ۱- اسماعیل فتح آبادی (تهران) ۲- حمیدرضا جاوید نظام‌دوست (خراسان رضوی) ۳- هومن موحد اول (خراسان رضوی)

وینگ‌چون: ۱- مهدی بلند (البرز) ۲- حمیدرضا ملک‌زاده تبریزی (قزوین) ۳- افشین سیفی (تهران)

تالو جوانان:

سنتی: ۱- امیرطاها طهماسبی آبدر ( البرز) ۲- امیرعلی عباسی (البرز)

وینگ چون: ۱- مهراد حسینی (تهران) ۲- امیرطاها طهماسبی آبدر (البرز) ۳- امیرعلی عباسی (البرز)

تالو نوجوانان:

سنتی: ۱- اردوان نازی (تهران) ۲- مهرشاد ضیایی مهر (خراسان رضوی) ۳- محمدحسن بلند (البرز)

وینگ چون: آرمان مرزدار رودبارکی (گیلان) ۲- اردوان نازی (تهران) ۳- مهرشاد ضیایی مهر (خراسان رضوی)

تالو نونهالان:

وینگ چون: ۱- محسن‌رضا عارف نژاد (خراسان رضوی) ۲- امیرعلی امجدی (تهران)

ساندا جوانان:

وزن ۴۸ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی ولی محمد (تهران) ۲- رامتین دشتی (یزد) ۳- عرفان نجدی‌پور (خوزستان)

وزن ۵۲ کیلوگرم: ۱- آریا پناهی (خوزستان) ۲- سید محمد امین موسوی‌زاده (خوزستان) ۳- پارسا پورعزت (یزد)، فرزاد زارع (یزد)

وزن ۵۶ کیلوگرم: ۱- سجاد عرب (تهران) ۲- حنان نوریان اقدم (تهران) ۳- طاها گنجعلی (خوزستان)، حسین فعله گری (تهران)

وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- امیرمهدی رضایی (تهران) ۲- امیرحسین فتحی‌زاده (خوزستان) ۳- سبحان بشیرزاده (خوزستان)، محمدمهدی فغانی (قزوین)

وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- امیرعباس داودخانی ترکی (تهران) ۲- ادیب علیان (خوزستان) ۳- امیرمحمد غلامی لایه (قزوین)، علی اصغر قربانخانی جاجانی (تهران)

وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد آشورخانی (قزوین) ۲- امیرحافظ ذاغلی جهان آبادی (تهران) ۳- امیرعباس محمدبیگی سلخوری (قزوین)، امیرحسین قربانخانی جاجانی (تهران)

۷۵ کیلوگرم: ۱- محمدپارسا سرلک (تهران) ۲- عرفان صالحی مشهدطرقی (تهران) ۳- سیدیاسین حسینی (تهران)

ساندا بزرگسالان:

وزن ۵۶ کیلوگرم: ۱- مهدی علی‌نژاد (گیلان) ۲- امیرحسین صارمی‌پور (تهران) ۳- امید محمدتقی (تهران)

وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد سلخوری (قزوین) ۲- امیرحسین احسانپور کوتیانی (خوزستان)

وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین کریمی (تهران) ۲- علی امین (یزد) ۳- امیرحسین پایین آبی (تهران)، مانی رضایی (تهران)

وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- سیدسهیل موسوی (تهران) ۲- مهدی عشیری (خوزستان) ۳- سهیل عزیزی (تهران)، متین هجرتی (تهران)

ورن ۷۵ کیلوگرم: ۱- حسن رییسی مقدم (خوزستان) ۲- مهدی پیرهادی (تهران) ۳- هادی عباس‌نژاد (تهران)، سجاد رنجبر (یزد)

وزن ۸۰ کیلوگرم: ۱- محمد ابراهیمی (تهران) ۲- محمدرضا سلیمانی (خوزستان) ۳- محمدعلی جلالت ممتاز (تهران)، علیرضا اصغرزاده (تهران)

ساندا نوجوانان:

وزن ۳۹ کیلوگرم: ۱- پارسا علی‌پرست (تهران) ۲- امیرحسین حجتی مزرعه آخوند (یزد)

وزن ۴۲ کیلوگرم: ۱- علی اصغر مقیمی (تهران) ۲- علی مختاری‌تبار (خوزستان) ۳- محمدصدرا مرادی دلاویز (خوزستان)

وزن ۴۸ کیلوگرم: ۱- مهدی اسدی ممان (تهران) ۲- کیان محمودی (خوزستان)

وزن ۵۲ کیلوگرم: ۱- اهورا قلعه قبادی (کرمانشاه) ۲- مهراد بیگ‌زاده (یزد)

۵۶ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد حق‌شناس‌فر (قزوین) ۲- مسیحا پورداننده (تهران) ۳- پرهام امیدی اصل (خوزستان)

وزن ۶۰ کیلوگرم: محمد حسام مطورچی (یزد) ۲- رادوین نظری (یزد) ۳- محمدطاها تقی‌زاده هامانه (یزد)

وزن ۶۴ کیلوگرم: ۱- امیرعلی فاضلی (تهران) ۲- علی اصغر منافی گلیجان (تهران)

کد مطلب 6979679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها