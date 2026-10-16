اهدای عضو مادر ۳۷ ساله فسایی جان چهار بیمار را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه آسوده گفت: زنده‌یاد فاطمه بارونی‌زاده، مادر ۳۷ ساله فسایی، در پی سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد و اعضای بدن وی با رضایت خانواده‌اش به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.

وی با اشاره به طی مراحل تأیید نهایی مرگ مغزی این مادر جوان افزود: با همکاری تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کبد، دو کلیه و پانکراس زنده‌یاد بارونی‌زاده جداسازی و برای پیوند به چهار بیمار نیازمند به بیمارستان بوعلی‌سینای شیراز منتقل شد.

مسئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به تقارن این اقدام خداپسندانه با سالروز ولادت حضرت زینب(س)، از تصمیم انسان‌دوستانه خانواده این مادر جوان قدردانی کرد و گفت: اهدای عضو، فرصتی ارزشمند برای نجات جان بیماران و بازگرداندن امید به زندگی به خانواده‌های آنان است.

آسوده خاطرنشان کرد: این مورد، ششمین اهدای عضو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود؛ اقدامی که در اوج اندوه یک خانواده، زمینه ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند پیوند را فراهم کرد.