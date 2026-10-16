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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد: وحدت و انسجام ملی راهبرد عبور از مشکلات است

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد: وحدت و انسجام ملی راهبرد عبور از مشکلات است

لاهیجان- امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد ملی گفت: وحدت و انسجام ملی راهبرد عبور از مشکلات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد عصر پنجشنبه در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی در شهرستان لاهیجان، با اشاره به ابعاد دینی، علمی، سیاسی و اخلاقی شخصیت این عالم فقید اظهار کرد: بررسی کارنامه نزدیک به یک قرن زندگی پربرکت ایشان، نشان‌دهنده آثار ارزشمند و دستاوردهای ستودنی است.

وی با اشاره به اهتمام آیت‌الله قربانی به تحصیل علم و دانش افزود: ایشان به معنای واقعی کلمه طالب علم بود و حتی در سال‌های پایانی عمر نیز در میان کتاب‌ها و آثار علمی حضور داشت.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جایگاه این عالم در میان مراجع، علما و مردم ایران تصریح کرد: این منزلت، حاصل پیوند مقدس علم و عمل است. آیت‌الله قربانی بیش از ۸۰ اثر علمی ارزشمند از خود به یادگار گذاشت که میراثی گران‌بها برای جامعه علمی و دینی کشور به شمار می‌رود.

ایران در قله قدرت منطقه‌ای قرار دارد

ابوترابی‌فرد در ادامه با اشاره به جنگ اخیر تحمیل‌شده به کشور و پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دشمنان گفت: امام خمینی(ره) با مدیریت هشت سال دفاع مقدس، مسیر اقتدار نظامی ایران را بنیان گذاشت و خلف صالح ایشان، قائد شهید، این مسیر را با برنامه‌ریزی دقیق تداوم بخشید.

وی با بیان اینکه ایران امروز در قله قدرت قرار دارد، افزود: نیروهای مسلح، دژ مستحکم ملت هستند و تجمعات شبانه مردم رشت در میدان شهرداری، جلوه‌ای از حضور و پشتیبانی مردم گیلان از کشور و نیروهای مسلح است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: مردم قدرت نیروهای مسلح را مشاهده کردند؛ قدرتی که توانست آتش آمریکا، رژیم صهیونیستی، ناتو و متحدان آنها در منطقه را خاموش کند. ایران امروز قدرت نخست منطقه و قدرتی نوظهور در عرصه جهانی است.

پیشرفت علمی کشور، دشمنان را نگران کرده است

ابوترابی‌فرد با اشاره به نقش علم، دانش و فناوری‌های نوین در اقتدار جمهوری اسلامی گفت: قدرت امروز کشور حاصل پیشرفت‌های علمی و فناوری‌هایی است که جهان را به حیرت واداشته است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جوانان به تحولات کشور و منطقه افزود: با وجود تحریم‌ها، تهدیدها و ناامنی‌ها، تحولات بزرگی در کشور رقم خورده است. در استان گیلان نیز حدود ۱۰۰ هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند که این موضوع نشان‌دهنده گسترش بسترهای علمی و آموزشی در کشور است.

وی با اشاره به تحولات حوزه نظامی، ظرفیت بنادر استان و توسعه صادرات بیان کرد: پیشرفت‌های کشور در بخش‌های مختلف، از جمله دستاوردهایی است که دشمنان نمی‌توانند آن را تحمل کنند.

اتحاد و انسجام ملی، راهبرد عبور از مشکلات است

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز در بیانیه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اتحاد و انسجام از برجسته‌ترین راهبردهاست و برای عبور از مشکلات و شکست دشمنان باید این اصل را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

ابوترابی‌فرد در پایان با اشاره به فشارهای دشمنان در جنگ اخیر تصریح کرد: ما در حال جنگی تمام‌عیار با آمریکا به‌عنوان قدرت اول سیاسی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای جهان و متحدان آن هستیم.

وی انسجام، آرامش، بینش و بصیرت مردم را سرمایه‌ای بزرگ برای کشور دانست و بیان کرد: این سرمایه در کنار قدرت دفاعی بازدارنده جمهوری اسلامی، سد محکمی در برابر دشمن ایجاد کرده است و ان‌شاءالله جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان خواهد بود.

کد مطلب 6979689

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