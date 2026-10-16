به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد عصر پنجشنبه در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی در شهرستان لاهیجان، با اشاره به ابعاد دینی، علمی، سیاسی و اخلاقی شخصیت این عالم فقید اظهار کرد: بررسی کارنامه نزدیک به یک قرن زندگی پربرکت ایشان، نشان‌دهنده آثار ارزشمند و دستاوردهای ستودنی است.

وی با اشاره به اهتمام آیت‌الله قربانی به تحصیل علم و دانش افزود: ایشان به معنای واقعی کلمه طالب علم بود و حتی در سال‌های پایانی عمر نیز در میان کتاب‌ها و آثار علمی حضور داشت.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جایگاه این عالم در میان مراجع، علما و مردم ایران تصریح کرد: این منزلت، حاصل پیوند مقدس علم و عمل است. آیت‌الله قربانی بیش از ۸۰ اثر علمی ارزشمند از خود به یادگار گذاشت که میراثی گران‌بها برای جامعه علمی و دینی کشور به شمار می‌رود.

ایران در قله قدرت منطقه‌ای قرار دارد

ابوترابی‌فرد در ادامه با اشاره به جنگ اخیر تحمیل‌شده به کشور و پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دشمنان گفت: امام خمینی(ره) با مدیریت هشت سال دفاع مقدس، مسیر اقتدار نظامی ایران را بنیان گذاشت و خلف صالح ایشان، قائد شهید، این مسیر را با برنامه‌ریزی دقیق تداوم بخشید.

وی با بیان اینکه ایران امروز در قله قدرت قرار دارد، افزود: نیروهای مسلح، دژ مستحکم ملت هستند و تجمعات شبانه مردم رشت در میدان شهرداری، جلوه‌ای از حضور و پشتیبانی مردم گیلان از کشور و نیروهای مسلح است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: مردم قدرت نیروهای مسلح را مشاهده کردند؛ قدرتی که توانست آتش آمریکا، رژیم صهیونیستی، ناتو و متحدان آنها در منطقه را خاموش کند. ایران امروز قدرت نخست منطقه و قدرتی نوظهور در عرصه جهانی است.

پیشرفت علمی کشور، دشمنان را نگران کرده است

ابوترابی‌فرد با اشاره به نقش علم، دانش و فناوری‌های نوین در اقتدار جمهوری اسلامی گفت: قدرت امروز کشور حاصل پیشرفت‌های علمی و فناوری‌هایی است که جهان را به حیرت واداشته است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جوانان به تحولات کشور و منطقه افزود: با وجود تحریم‌ها، تهدیدها و ناامنی‌ها، تحولات بزرگی در کشور رقم خورده است. در استان گیلان نیز حدود ۱۰۰ هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند که این موضوع نشان‌دهنده گسترش بسترهای علمی و آموزشی در کشور است.

وی با اشاره به تحولات حوزه نظامی، ظرفیت بنادر استان و توسعه صادرات بیان کرد: پیشرفت‌های کشور در بخش‌های مختلف، از جمله دستاوردهایی است که دشمنان نمی‌توانند آن را تحمل کنند.

اتحاد و انسجام ملی، راهبرد عبور از مشکلات است

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز در بیانیه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اتحاد و انسجام از برجسته‌ترین راهبردهاست و برای عبور از مشکلات و شکست دشمنان باید این اصل را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

ابوترابی‌فرد در پایان با اشاره به فشارهای دشمنان در جنگ اخیر تصریح کرد: ما در حال جنگی تمام‌عیار با آمریکا به‌عنوان قدرت اول سیاسی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای جهان و متحدان آن هستیم.

وی انسجام، آرامش، بینش و بصیرت مردم را سرمایه‌ای بزرگ برای کشور دانست و بیان کرد: این سرمایه در کنار قدرت دفاعی بازدارنده جمهوری اسلامی، سد محکمی در برابر دشمن ایجاد کرده است و ان‌شاءالله جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان خواهد بود.