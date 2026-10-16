نقره داغ شدن عاملان کشت و توزیع مواد مخدر در مشگین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سرداری با اشاره به امحای بیش از ۲ هزار بوته شاهدانه در سطح شهرستان مشگین شهر، اظهار کرد: طی دو هفته گذشته اظهار کراین اقدام با رصد فنی و تخصصی سربازان گمنام امام زمان (عج) و با مشارکت نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های ذی ربط در راستای مقابله با کشت غیرمجاز شاهدانه و پیشگیری از گسترش جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است. بر اساس این گزارش، در طی دو هفته اقدامات صورت‌گرفته در سطح شهرستان مشگین‌شهر، بیش از ۲ هزار بوته شاهدانه شناسایی و امحا شده است.

دادستان عمومی وانقلاب مشگین شهر گفت : حفظ امنیت اجتماعی و برخورد قانونی با افرادی که با اقدامات مجرمانه، آرامش جامعه و امنیت خانواده‌ها را به مخاطره می‌اندازند، از اولویت‌های مهم در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار رفته و جزو اهداف و خط قرمز دادستانی می باشد و همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی نیز نقش مهمی در شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و صیانت از سلامت جامعه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده، مقابله با عوامل تهدیدکننده آرامش جامعه و متزلزل‌کننده کانون خانواده را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و افزود: دادستانی مشگین شهر با هدف صیانت از امنیت عمومی، حفظ آرامش خانواده‌ها و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، پیگیری جرائم مرتبط با مواد مخدر را در چارچوب وظایف قانونی خود با جدیت تمام دنبال می‌کند وبا خاطیان موضوع که با این کار باعث متلاشی شدن کانون خانواده و سلامت جامعه می شوند به شدت و بدون هیچ مماشاتی برخورد خواهد نمود.