ضرورت پوشش میدانی رزمایش جانفدایان ایران در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق شناس عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه‌ها در بازتاب رویدادهای ملی اظهار کرد: اصحاب رسانه با بهره‌گیری از ظرفیت قلم، تصویر و فضای مجازی می‌توانند ابعاد مختلف حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و ملی را ثبت و برای افکار عمومی روایت کنند.

وی با بیان اینکه رزمایش «جانفدا» فرصتی برای نمایش همبستگی و آمادگی مردم در دفاع از عزت، امنیت و استقلال کشور است، افزود: حضور رسانه‌ها در چنین رویدادهایی علاوه بر انجام رسالت اطلاع‌رسانی، زمینه انتقال جلوه‌های همدلی، مشارکت اجتماعی و تعلق خاطر مردم به ایران را فراهم می‌کند.

مسئول سازمان بسیج رسانه مازندران با تأکید بر اهمیت دقت و امانت‌داری در انتشار اخبار تصریح کرد: رسانه‌ها در شرایط کنونی باید با تکیه بر اطلاعات مستند و روایت‌های دقیق، واقعیت‌های میدان را به‌درستی منعکس کنند و از ظرفیت‌های مختلف خبری، تصویری و تحلیلی برای آگاهی‌بخشی به جامعه بهره بگیرند.

وی ادامه داد: انتشار گزارش‌های میدانی، ثبت تصاویر، گفت‌وگو با شرکت‌کنندگان و تولید محتوای مستند و حرفه‌ای می‌تواند به بازتاب گسترده‌تر این رویداد و انتقال پیام همبستگی مردم کمک کند.

این مسئول با اشاره به مسئولیت اجتماعی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: جامعه رسانه‌ای در رویدادهای مهم اجتماعی و ملی با حضور در میدان و انعکاس دقیق وقایع، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی عمومی ایفا می‌کند و انتظار می‌رود رسانه‌های استان نیز با رویکردی حرفه‌ای، ابعاد مختلف رزمایش «جانفدا» را پوشش دهند.

وی همچنین از خبرنگاران، عکاسان خبری، تصویربرداران، مدیران رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی مازندران دعوت کرد با حضور در این برنامه، در ثبت و انتشار جلوه‌های مشارکت مردم استان سهیم باشند.

مسئول سازمان بسیج رسانه مازندران در پایان با دعوت مجدد از فعالان رسانه‌ای برای حضور در این رزمایش گفت: حضور میدانی اصحاب رسانه و انعکاس دقیق و هنرمندانه رویدادها می‌تواند زمینه بازنمایی بهتر مشارکت مردم و تقویت همدلی اجتماعی را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، رزمایش «جانفدا» روز یکشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در میدان شهید قاسمی شهرستان ساری برگزار می‌شود و از فعالان رسانه‌ای استان مازندران برای پوشش خبری و تصویری این برنامه دعوت شده است.