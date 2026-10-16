به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه جمعه در سومین جشنواره انار ترش رودپی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه رودپی در تولید انار ترش، از برنامه کاشت ۱۰۰ هزار اصله نهال این محصول خبر داد و توسعه باغداری را زمینه‌ای برای افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود معیشت روستاییان عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری منطقه افزود: معرفی محصولات بومی و برگزاری جشنواره‌های محلی می‌تواند به رونق اقتصادی روستاها، حمایت از تولیدکنندگان و شناساندن توانمندی‌های منطقه به گردشگران کمک کند.

سومین جشنواره انار ترش رودپی در روستای دازمیرکنده، ضمن معرفی این محصول بومی، فرصتی برای عرضه تولیدات محلی، نمایش صنایع‌دستی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه فراهم کرد.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت پیوند میان کشاورزی و گردشگری برگزار شد و نمایشگاه محصولات سنتی و صنایع‌دستی نیز در حاشیه آن برپا بود.