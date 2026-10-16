حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت جوی استان تهران در روزهای آینده، از احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در مناطق شمالی استان هم‌زمان با ورود سامانه بارشی از روز شنبه خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران اظهار کرد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، در ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات بالادست، در بعضی ساعات احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.

خورشیدی با اشاره به وضعیت کیفیت هوا بیان کرد: به دلیل نبود وزش باد قابل‌ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، به‌ویژه نواحی مرکزی و جنوبی تهران، کاهش نسبی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از اواسط روز شنبه، در نیمه جنوبی و مناطق غربی استان در بعضی ساعات وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و در نواحی مرزی جنوبی و غربی احتمال وقوع گردوخاک موقت وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران خاطرنشان کرد: در ارتفاعات نیز گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است که می‌تواند به بهبود نسبی کیفیت هوا در مناطق تحت تأثیر منجر شود.

خورشیدی در پایان با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: امروز افزایش نسبی دما، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان، پیش‌بینی می‌شود و از روز شنبه با ورود سامانه بارشی، به‌تدریج افزایش ابر و رگبار پراکنده در برخی مناطق، به‌ویژه مناطق شمالی، مورد انتظار است.