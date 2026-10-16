نتایج مسابقات قهرمانی و انتخابی کوراش بانوان کشور اعلام شد

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی و انتخابی کوراش بانوان کشور با حضور ۱۶۴ کوراش‌کار از استان‌های مختلف، روز ۲۲ مهرماه به میزبانی اصفهان و در هفت وزن برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در وزن ۴۸ کیلوگرم، زهرا باغچقی از خراسان شمالی مقام اول، شیوا جهانگیری از همدان مقام دوم و زهرا محبی‌راد از خراسان شمالی و حدیث باغچقی از البرز به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

رئیس انجمن کوراش کشور تصریح کرد: در وزن ۵۷ کیلوگرم، ستایش جلال‌الدین از اصفهان اول شد، نرجس محمدی از خراسان شمالی دوم شد و فاطمه مقولی از سیستان و بلوچستان و درسا نبات‌زاده از تهران به طور مشترک سوم شدند.

خسرویار بیان کرد: در وزن ۶۳ کیلوگرم، پردیس عیدی‌وند از اصفهان مقام اول، الهه چهاردولی از همدان مقام دوم و ملیکا نیک‌زاده از مازندران و زهره نقوی از تهران مقام سوم را کسب کردند.

وی افزود: در وزن ۷۰ کیلوگرم، سارگل آمیوند از مازندران اول شد، حنیفا عیوضی از تهران دوم شد و صاغر کیماسی از اصفهان و آوین بوستان‌افروز از لرستان به طور مشترک سوم شدند.

رئیس انجمن کوراش در خصوص وزن ۷۸ کیلوگرم گفت: روژینا طیبی از مازندران مقام اول، سارا کاردگر از سمنان مقام دوم و الهه باغچقی از خراسان شمالی و فاطمه حبیب‌نژاد از تهران مقام سوم را به دست آوردند.

خسرویار ادامه داد: در وزن ۸۷ کیلوگرم، سمانه خجسته از مازندران اول شد، زهرا ملکی از اصفهان دوم شد و پارمین علی‌نژاد از تهران و بیتا ابهری از خراسان رضوی به طور مشترک سوم شدند.

وی در پایان اظهار کرد: در وزن +۸۷ کیلوگرم نیز شینا شیرنژاد از مازندران مقام اول، کیمیا آزموده از خراسان رضوی مقام دوم و فاطمه براتی بریمانلو از خراسان شمالی و یاسمن متش از لرستان به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.