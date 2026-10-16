به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضایی شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار که در منزل شهید سیدامید مظلوم از شهدای اقتدار اردستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدا، به‌ویژه شهدای شهر و محله و شهید سیدامید مظلوم، اظهار کرد: امیدواریم به برکت دعای شهدا و پدر و مادران شهیدان، همواره مشمول عنایت و رحمت الهی قرار بگیریم.

وی با اشاره به تقارن ولادت حضرت زینب(س) با روز پرستار افزود: پرستاری و مراقبت از بیمار از ارزش و ثواب فراوانی برخوردار است و در روایات دینی نیز بر اهمیت رسیدگی به بیماران و خدمت به دیگران تأکید شده است.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: در این روایت، ارزش مراقبت از بیمار و رسیدگی به امور او مورد تأکید قرار گرفته است و این موضوع نشان می‌دهد که خدمت به دیگران، به‌ویژه در شرایط بیماری و ناتوانی، از جایگاه والایی برخوردار است.

رضایی با بیان اینکه روز ولادت حضرت زینب(س) فرصت مناسبی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگ اسلام است، تصریح کرد: حضرت زینب کبری(س) در پنجم جمادی‌الاول سال پنجم هجری در مدینه متولد شدند و نام‌گذاری ایشان به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده است.

وی با اشاره به معنای نام حضرت زینب(س) بیان کرد: برای این نام معانی مختلفی ذکر شده که از جمله آن‌ها زینت پدر است و این نام از دیرباز در میان خانواده‌های عرب رواج داشته است.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: شخصیت انسان از عوامل مختلفی همچون وراثت، محیط تربیتی و خانواده تأثیر می‌پذیرد و حضرت زینب(س) در خانواده‌ای رشد کردند که مظهر علم، تقوا، شجاعت، پاکی، سخاوت و فضائل اخلاقی بود.

رضایی اضافه کرد: حضرت زینب(س) در دامان امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و در محیطی سرشار از معنویت و معرفت پرورش یافتند و از محضر پیامبر اکرم(ص)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بهره بردند؛ ازاین‌رو، برخورداری ایشان از فضائل اخلاقی و معنوی، ریشه در تربیت خانوادگی و محیط رشد آن حضرت داشت.

وی با اشاره به ازدواج حضرت زینب(س) با عبدالله بن جعفر یادآور شد: عبدالله بن جعفر فرزند جعفر طیار بود که در هجرت مسلمانان به حبشه متولد شد و پس از شهادت پدرش، مورد توجه و محبت پیامبر اکرم(ص) قرار گرفت.

امام‌جمعه موقت اردستان با بیان اینکه عبدالله بن جعفر به سخاوت، بخشندگی و مهمان‌نوازی شهرت داشت، اظهار کرد: زندگی حضرت زینب(س) در کنار همسری برخوردار از این ویژگی‌ها، نمونه‌ای از پیوند دو خاندان شناخته‌شده به جود، سخاوت و توجه به نیازمندان بود.

رضایی با اشاره به فرزندان حضرت زینب(س) افزود: در منابع تاریخی، نام پنج فرزند برای آن حضرت ذکر شده است که از میان آنان، محمد و عون در واقعه کربلا به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) از جایگاه علمی والایی برخوردار بودند، خاطرنشان کرد: یکی از القاب آن حضرت «عالِمَه غیرمُعَلَّمَه» است؛ به این معنا که ایشان از دانش و معرفتی ویژه برخوردار بودند و این لقب، بیانگر مقام علمی و معنوی آن بانوی بزرگوار است.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به مفهوم علم الهی تصریح کرد: در معارف اسلامی، علم لدنی به دانشی گفته می‌شود که از جانب خداوند به انسان عطا می‌شود و شخصیت‌های برگزیده الهی از چنین مراتب معرفتی برخوردار بوده‌اند.

رضایی با اشاره به وقایع پس از شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان بیان کرد: یکی از ابعاد برجسته شخصیت حضرت زینب(س)، ایستادگی در برابر تحریف حقیقت و مقابله با روایت‌سازی دستگاه بنی‌امیه از واقعه کربلا بود.

وی با اشاره به تلاش یزید برای نمایش پیروزی خود در برابر اسیران کربلا افزود: یزید درصدد بود با استناد به آیات قرآن، حکومت و پیروزی ظاهری خود را نشانه تأیید الهی معرفی کند؛ اما حقیقت آن است که برخورداری از قدرت و حکومت، به‌تنهایی نشانه حقانیت افراد نیست.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: حضرت زینب(س) با برخورداری از دانش، بصیرت، شجاعت و قدرت بیان، در برابر دستگاه ظلم ایستادند و اجازه ندادند حقیقت قیام امام حسین(ع) در هیاهوی تبلیغات دشمنان به فراموشی سپرده شود.

رضایی در پایان با گرامیداشت مقام شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید سیدامید مظلوم، ابراز امیدواری کرد که همگان با الگوگیری از سیره اهل‌بیت(ع) و شهدا، در مسیر خدمت به مردم، پاسداری از حقیقت و ترویج ارزش‌های اسلامی گام بردارند.