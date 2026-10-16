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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

مهار آتش‌سوزی سوله هزار متری در بجنورد

مهار آتش‌سوزی سوله هزار متری در بجنورد

بجنورد- مدیرعامل آتش‌نشانی بجنورد از مهار آتش‌سوزی در یک سوله هزار متری در منطقه ناظرآباد و نجات کسب‌وکار شهروندان همجوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یکدل اظهار کرد: ظهر امروز و در ساعت ۱۴ و ۴۶ دقیقه با اعلام آتش‌سوزی در یک سوله حدوداً هزار متری، ۷ اکیپ آتش‌نشانی در محل حادثه حاضر شدند.

وی در ادامه افزود: با حضور آتش‌نشانان در منطقه ناظرآباد مشاهده شد که آتش به سقف سوله مورد نظر رسیده و امکان سرایت آتش به کارگاه پشم‌زنی و سایر نقاط وجود دارد که بی‌درنگ عملیات مهار آتش آغاز شد.

مدیرعامل آتش‌نشانی بجنورد تصریح کرد: آتش‌نشانان با چند رشته لوله آب‌دهی با نفوذ به داخل سوله و شکافتن سقف شیروانی برای دسترسی بهتر به آتش پنهان، موفق شدند حریق را مهار کنند.

یکدل بیان کرد: در این آتش‌سوزی خوشبختانه با تلاش ستودنی آتش‌نشانی، کسب‌وکار شهروندان همجوار با سوله در امان ماندند و خسارتی متوجه آن‌ها نشد.

کد مطلب 6979709

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