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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

خراسان رضوی در مسابقات کوراش مردان نایب قهرمان شد

خراسان رضوی در مسابقات کوراش مردان نایب قهرمان شد

مشهد- تیم کوراش مردان خراسان رضوی با کسب دو مدال طلا و عملکردی درخشان، عنوان نایب‌قهرمانی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات کشوری کوراش مردان با حضور ۱۶۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور اصفهان برگزار شد و نمایندگان خراسان رضوی موفق به کسب دو عنوان قهرمانی و جایگاه دوم تیمی شدند.

در این رقابت‌ها، بهزاد اعتمادی در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم با شکست حریفان خود بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلای این وزن را به گردن آویخت.

همچنین مسعود قوی‌بازو دیگر نماینده شایسته خراسان رضوی در وزن منفی ۱۲۰ کیلوگرم، با برتری مقابل مرتضی علیزاده از خراسان شمالی در دیدار نهایی، دومین مدال طلای استان را به دست آورد.

در پایان این مسابقات، تیم خراسان شمالی عنوان قهرمانی را کسب کرد، خراسان رضوی بر سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد و اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

گفتنی است؛ نفرات برتر این رقابت‌ها ۱۳ آبان‌ماه برای حضور در مسابقات جهانی کوراش راهی قزاقستان خواهند شد.

کد مطلب 6979713

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