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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

کشف نان خارج از شبکه با ۲۸ کارت بانکی؛ خودروی متخلف توقیف شد

کشف نان خارج از شبکه با ۲۸ کارت بانکی؛ خودروی متخلف توقیف شد

ازنا- یک دستگاه خودروی حامل نان خارج از شبکه توزیع در شهرستان ازنا، در پی بازرسی‌های میدانی کارگروه آرد و نان و با دستور مستقیم دادستان توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر کارگروه آرد و نان شهرستان، یک دستگاه خودروی متخلف به دلیل حمل نان خارج از شبکه توزیع، با دستور مستقیم دادستان توقیف شد.

کشف نان خارج از شبکه با ۲۸ کارت بانکی؛ خودروی متخلف توقیف شد

این اقدام در چارچوب نظارت بر روند توزیع آرد و نان و با همکاری مجموعه‌های مرتبط، از جمله جهاد کشاورزی و اداره غله، انجام شده است.

کشف ۲۸ کارت بانکی در جریان عملیات

بر اساس اعلام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، در جریان این عملیات که با هوشیاری شهروندان و دریافت گزارش‌های مردمی انجام شد، ۲۸ کارت بانکی نیز ضبط و برای بررسی‌های قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کشف نان خارج از شبکه با ۲۸ کارت بانکی؛ خودروی متخلف توقیف شد

جزئیات مربوط به ارتباط کارت‌های بانکی کشف‌شده با تخلف اعلام نشده و بررسی موضوع بر عهده مراجع ذی‌صلاح است.

شهروندان تخلفات نانوایی‌ها را گزارش کنند

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای نانوایی، موضوع را از طریق مسیرهای اعلام‌شده اطلاع دهند تا امکان بررسی و پیگیری قانونی فراهم شود.

بر این اساس، شهروندان می‌توانند با تلفن گویای ۱۲۴ یا شماره ۰۶۶۴۳۴۲۳۰۰۷ تماس بگیرند. همچنین امکان مراجعه حضوری و ارائه مستندات تخلف به ادارات جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، غله، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف وجود دارد.

نظارت بر توزیع نان و رسیدگی به گزارش‌های مردمی از جمله اقداماتی است که با هدف مقابله با تخلفات احتمالی در شبکه توزیع و پیگیری قانونی موارد شناسایی‌شده دنبال می‌شود.

کد مطلب 6979722

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