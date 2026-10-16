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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

نجات طبیعت‌گرد مصدوم از ارتفاعات حسن‌آقا در هادیشهر

نجات طبیعت‌گرد مصدوم از ارتفاعات حسن‌آقا در هادیشهر

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از نجات یک طبیعت‌گرد مصدوم در پی سقوط از ارتفاعات حسن‌آقا در هادیشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۰:۰۷ امروز، پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان، تیم امداد و نجات پایگاه شهدای مرازاد جلفا به محل اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه و ارزیابی وضعیت مصدوم که از ناحیه پا آسیب دیده بود، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را انجام دادند و با استفاده از بسکت، وی را به منطقه امن منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: این عملیات ساعت ۱۴ با انتقال مصدوم به بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر به پایان رسید.

کد مطلب 6979723

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