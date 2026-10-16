بهروز مرادپور، در گفت‌وگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، اظهار کرد: بررسی الگوهای پیش‌یابی نشان می‌دهد از امروز تا روزهای آغازین هفته آینده، افزایش پوشش ابر در همه نقاط استان قابل انتظار است و در برخی ساعات نیز افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات جوی پیش‌رو افزود: شرایط ناپایدار در برخی روزها می‌تواند زمینه‌ساز بارش‌های خفیف و پراکنده در بخش‌هایی از استان شود، هرچند این بارش‌ها از نظر شدت و گستره، قابل توجه پیش‌بینی نشده‌اند.

احتمال بارش‌های خفیف در برخی نقاط استان

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به وضعیت بارش‌ها طی روزهای آینده بیان کرد: در روزهای شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه، به‌ویژه در برخی ساعات، به دلیل تجمع ابرها در نقاطی از استان احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

مرادپور تأکید کرد که بر اساس تحلیل‌های فعلی، بارش‌های احتمالی از شدت زیادی برخوردار نخواهند بود و به‌صورت پراکنده در برخی مناطق رخ می‌دهند.

افزایش سرعت باد و پوشش ابر در لرستان

وی با بیان اینکه افزایش پوشش ابر از پدیده‌های مورد انتظار در روزهای پیش‌روست، گفت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز تا روزهای آغازین هفته آینده، همه نقاط استان تحت تأثیر افزایش پوشش ابر قرار می‌گیرند و در برخی ساعات نیز افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود.

این تغییرات جوی می‌تواند در کنار احتمال بارش‌های پراکنده، وضعیت هوای استان را در روزهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.

روند کاهشی دما از فردا

مدیرکل هواشناسی لرستان درباره تغییرات دمایی نیز اظهار کرد: امروز تغییرات قابل توجهی در روند دمای روزانه مشاهده نمی‌شود، اما از فردا کاهش دما در استان مورد انتظار است.

مرادپور با اشاره به روند پیش‌بینی‌شده دماها افزود: کاهش دما از پدیده‌های جوی روزهای آینده خواهد بود و لازم است شهروندان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف، تغییرات شرایط جوی را دنبال کنند.

بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار در لرستان طی روزهای آینده شامل افزایش پوشش ابر، افزایش سرعت باد در برخی ساعات، احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در بخش‌هایی از استان و کاهش دما از فرداست.