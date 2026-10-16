تکریم پرستاران مستلزم احقاق حقوق قانونی و بهبود معیشت است

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان سالاری در پیامی به مناسبت روز پرستار اظهار کرد: حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، اسوه جاودانه صبر، ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری است؛ بانویی بزرگ که سیره پرافتخارش، چراغ راه همه کسانی است که خدمت به انسان و پاسداری از کرامت او را رسالت خویش می‌دانند.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: روز پرستار، تنها فرصتی برای تبریک و تجلیل نیست؛ بلکه یادآور مسئولیتی جدی در قبال جامعه‌ای است که بخش مهمی از سلامت و آرامش خود را مدیون تلاش‌های بی‌وقفه پرستاران است. تکریم پرستاران، فراتر از قدردانی در کلام، مستلزم احقاق حقوق قانونی، تأمین امنیت شغلی، بهبود معیشت و حمایت عملی از این قشر فداکار است.

وی ضمن تبریک این مناسبت فرخنده به جامعه شریف پرستاری کشور، به‌ویژه پرستاران خدوم شهرستان‌های تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد، بر ضرورت پیگیری جدی و تحقق مطالبات قانونی و صنفی آنان تأکید می‌کنم.

سالاری بیان کرد: مهم‌ترین مطالبات جامعه پرستاری شامل پرداخت به‌موقع و عادلانه مطالبات، کارانه و اضافه‌کار پرستاران و جلوگیری از تأخیرهای طولانی در پرداخت حقوق قانونی آنان است. همچنین اجرای کامل، شفاف و عادلانه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اصلاح سازوکارهای پرداخت با هدف برقراری تناسب میان حجم کار، مسئولیت حرفه‌ای و دریافتی پرستاران از دیگر مطالبات اصلی به شمار می‌رود. اصلاح نظام پرداخت و ارتقای سطح معیشت پرستاران متناسب با نرخ تورم، دشواری‌های حرفه‌ای و مسئولیت خطیر آنان نیز پیگیری می‌شود.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از دیگر محورهای مورد تأکید، تأمین نیروی انسانی موردنیاز مراکز درمانی، کاهش فشار کاری و جلوگیری از فرسودگی شغلی با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت است. تقویت امنیت شغلی پرستاران، به‌ویژه نیروهای شرکتی و قراردادی، و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان در چارچوب قوانین و مقررات نیز باید انجام گیرد. در نهایت، صیانت از سلامت جسمی و روانی پرستاران، رعایت استانداردهای شیفت کاری و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای استراحت و بازیابی توان جسمی و روحی آنان از مهم‌ترین مطالبات این قشر است.

وی گفت: در مناطق مرزی و کمتر برخوردار، از جمله تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد، توجه به این مطالبات اهمیتی مضاعف دارد؛ چراکه کمبود نیروی متخصص، دشواری‌های خدمت در مناطق مرزی و محدودیت امکانات درمانی، مستقیماً بر کیفیت خدمات سلامت و دسترسی مردم به امکانات درمانی تأثیر می‌گذارد.

سالاری اظهار کرد: بر این باورم که تکریم واقعی پرستاران، زمانی تحقق می‌یابد که تقدیر زبانی به اقدام عملی، اجرای کامل قوانین، تأمین منابع مالی و اصلاح سازوکارهای حمایتی تبدیل شود. حمایت از پرستاران، نه یک هزینه اضافی، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای سلامت جامعه، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تقویت اعتماد عمومی است.