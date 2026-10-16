محسنی: کشاورزان رودان میان کمبود آب و اجرای الگوی کشت گرفتارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی شامگاه جمعه در جلسه بررسی مشکلات حوزه کشاورزی که با حضور مسئولان استانی و کشوری و جمعی از کشاورزان در سالن اجتماعات فرمانداری رودان برگزار شد، اظهار کرد: کشاورزان در حال رعایت الگوی کشت هستند، اما باید مشخص شود با وجود محدودیت‌های آب و برق چگونه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به مشکلات کشاورزان دارای زمین‌های زراعی، افزود: کشاورزی که ۲۰ هکتار زمین را آباد کرده است، امروز با محدودیت‌های مصرف آب و برق مواجه می‌شود و این پرسش مطرح است که بر اساس کدام قانون و برنامه باید فعالیت خود را متوقف کند و زمینش را خشک نگه دارد تا الگوی کشت را رعایت کرده باشد.

فرماندار رودان با بیان اینکه کمبود آب و برق از مشکلات شناخته شده منطقه است، تصریح کرد: مردم از شرایط کم‌آبی آگاه هستند و برای مدیریت مصرف نیز پیشنهاد استفاده از پنل‌های خورشیدی مطرح شده است.

محسنی با تأکید بر ضرورت حل مشکلات کشاورزان خطاب به مسئولان استانی و کشوری حاضر در جلسه، گفت: انتظار مردم این است که مشکلاتشان برطرف شود، کشاورزان چهار تا پنج ساعت در این جلسه حضور پیدا کرده‌اند تا مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و پاسخ روشن بگیرند.

وی با اشاره به اهمیت کشاورزی در اقتصاد منطقه، خاطرنشان کرد: اگر آب و زمین کشاورزی نباشد، چیزی برای اتکا باقی نمی‌ماند، چرا که پایه و اساس اقتصاد منطقه بر آب و خاک استوار است.

فرماندار رودان در پایان از مسئولان و حاضران در جلسه قدردانی کرد.