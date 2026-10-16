دو نماینده نوجوان کاراته ایران در جمع مدعیان برنز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در ادامه رقابت‌های روز جمعه ۲۴ مهرماه، نمایندگان کشورمان در بخش کاتا و کومیته نوجوانان دختر و پسر به مصاف رقبای خود رفتند که نهایت دونمابتذه ایران با رسیدن به دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز تلاش می کنند.

در کاتا انفرادی نوجوانان دختردینا صفری در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۲ از سد لائورا کلمپوا از صربستان گذشت، اما در دور دوم با نتیجه ۴ بر یک برابر آناستازیا چاپیدزه از گرجستان شکست خورد. با حذف نماینده گرجستان در مرحله بعد، صفری نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۴۷- کیلوگرم نوجوانان دخترنیروانا رزاقی در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر پانا پتر از مجارستان را شکست داد و در دور دوم نیز با نتیجه ۸ بر صفر برابر بونا شریفی از مقدونیه به برتری رسید. او در دور سوم برابر آرینا نبکونوا از لتونی به تساوی ۳ بر ۳ رسید و با رأی داوران بازنده شد. با شکست نماینده لتونی در مبارزه بعدی، رزاقی از ادامه رقابت‌ها بازماند.

در وزن ۵۳- کیلوگرم نوجوانان دختر باران شادفر نیز در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۵ از سد میراندا باندا از مکزیک گذشت، اما در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر برابر سیگنه لارسون از سوئد شکست خورد. با حذف نماینده سوئد در مرحله بعد، شادفر نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۱- کیلوگرم نوجوانان دختر دینا کریمی پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر الکسا سیربو از مولداوی، با رأی داوران به برتری رسید. او در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مارجبا آنا از مقدونیه را شکست داد و در دور سوم نیز پس از تساوی یک بر یک برابر آلبنا تودوروا از بلغارستان، با رأی داوران پیروز شد.

کریمی در دور چهارم با نتیجه یک بر صفر از سد سلدا مین از آلمان گذشت و به نیمه‌نهایی رسید، اما در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ برابر سو ویلدیریم از ترکیه شکست خورد تا از صعود به فینال بازبماند. او فردا برای کسب نشان برنز به میدان می‌رود.

در وزن ۶۳- کیلوگرم نوجوانان پسر ابوالفضل عرب یعقوبی در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۳ برابر ایوان ماتسنکو از اوکراین شکست خورد و با حذف نماینده اوکراین در مرحله بعد، از ادامه رقابت‌ها بازماند.‌

در وزن ۷۰- کیلوگرم نوجوانان پسر حمیدرضا رضایتی در دور نخست با نتیجه ۳ بر صفر کریستین پویو از رومانی را شکست داد. او در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر برابر مایکل مک‌گلین از ایرلند به برتری رسید و در دور سوم نیز با نتیجه ۳ بر صفر از سد دیگو نصر از ایتالیا گذشت.

رضایتی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ برابر آتاخونو شوهجاهون از ازبکستان شکست خورد و از صعود به فینال بازماند تا فردا برای کسب نشان برنز به روی تاتامی برود.

فاطمه جعفرنژاد، غزل فتحی و ستایش قانعی‌فرد دیگر نمایندگان کشورمان بود که در روزهای گذشته به دیدار رده بندی راه یافتند. مسابقه رده بندی نوجوانان، جوانان و امید شنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد.