به گزارش خبرنگار مهر، بهروز یاراحمدی، عصر جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از مردم نیک‌اندیش، خیرین و علاقه‌مندان به فعالیت‌های خیرخواهانه دعوت کرد با مشارکت در ساخت مدارس کوچک‌مقیاس یک و دو کلاسه در روستاها، به توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر تحصیل برای دانش‌آموزان کمک کنند.

وی با اشاره به اهمیت مدرسه‌سازی در آینده کودکان و نوجوانان اظهار کرد: ساخت مدرسه، سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده فرزندان ایران است و مشارکت خیرین در این عرصه می‌تواند زمینه دسترسی بهتر دانش‌آموزان روستایی به فضای آموزشی مناسب را فراهم کند.

ساخت مدارس کوچک‌مقیاس؛ گامی برای توسعه آموزش در روستاها

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان بروجرد با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در توسعه فضاهای آموزشی، از خیرین خواست با حمایت از ساخت مدارس یک و دو کلاسه در روستاها، در فراهم‌کردن امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق روستایی سهیم شوند.

یاراحمدی با بیان اینکه هر مدرسه می‌تواند نقشی مؤثر در آینده تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد، افزود: مدرسه‌سازی اقدامی ماندگار است که آثار آن در زندگی نسل‌های آینده باقی می‌ماند و فرصت یادگیری و رشد را برای کودکان فراهم می‌کند.

امکان مشارکت فردی و خانوادگی در مدرسه‌سازی

وی با دعوت از خیرین برای حضور در این حرکت خیرخواهانه اظهار داشت: خیرین عزیز می‌توانند به‌صورت فردی یا با مشارکت اعضای خانواده، اقوام و دوستان خود، در ساخت یک مدرسه سهیم شوند.

مدیر آموزش‌وپرورش بروجرد همچنین با اشاره به امکان نام‌گذاری مدارس به نام خیرین یا خانواده‌های آنان، خاطرنشان کرد: خیرین می‌توانند با مشارکت در ساخت مدرسه و نام‌گذاری آن به نام خود یا خانواده‌شان، نام و یادشان را برای همیشه در تاریخ تعلیم‌وتربیت ماندگار کنند.

هر مدرسه، چراغی برای آینده کودکان روستایی

یاراحمدی با تأکید بر آثار اجتماعی و آموزشی مدرسه‌سازی در مناطق روستایی گفت: هر مدرسه‌ای که در روستا ساخته می‌شود، چراغی برای روشنایی آینده کودکان این سرزمین است.

وی افزود: آموزش‌وپرورش شهرستان بروجرد از مشارکت ارزشمند مردم و خیرین در ساخت مدارس کوچک‌مقیاس روستایی استقبال می‌کند و این همراهی را گامی مهم در مسیر توسعه فرصت‌های آموزشی می‌داند.

راه‌های اعلام آمادگی برای مشارکت

معاون مدیرکل و مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان بروجرد در پایان از خیرین و همه افرادی که تمایل دارند در ساخت مدارس کوچک‌مقیاس روستایی مشارکت کنند، خواست برای اعلام آمادگی به واحد مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش بروجرد مراجعه کنند.

به گفته یاراحمدی، علاقه‌مندان همچنین می‌توانند از طریق شناسه اعلام‌شده در کانال روابط عمومی این مدیریت به نشانی @Medu_brj پیام خود را ارسال و آمادگی خود را برای مشارکت در این اقدام خیرخواهانه اعلام کنند.

این فراخوان با هدف جلب مشارکت مردمی در ساخت مدارس یک و دو کلاسه روستایی و کمک به فراهم‌شدن فضای آموزشی مناسب‌تر برای دانش‌آموزان منتشر شده است.