استاندار کرمان: توسعه گردشگری نیازمند اقدامات عملی و پیگیری مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر جمعه در دیدار با معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی، بر لزوم استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع تهاتر ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان افزود: با اصل بررسی تهاتر موافق هستم، اما لازم است گزینه‌های پیشنهادی اداره‌کل میراث‌فرهنگی به‌دقت بررسی و در صورت امکان، مکان مناسبی برای استقرار این مجموعه در نظر گرفته شود.



وی ادامه داد: در صورت حل مسئله ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، ظرفیت موجود می‌تواند برای توسعه فعالیت‌های گردشگری و هتلداری نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ البته سایر گزینه‌ها نیز باید ارزیابی شوند تا تصمیم‌گیری بر اساس ملاحظات کارشناسی انجام شود.



استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات صنایع‌دستی استان کرمان گفت: خرید هدایا و محصولات صنایع‌دستی باید با برنامه‌ریزی و راهبری مشخص انجام شود و یکی از حلقه‌های مفقوده در این زمینه، ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان صنایع‌دستی و مجموعه‌های دولتی و اقتصادی است.



وی ادامه داد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان باید فهرست محصولات و نمونه‌هایی از صنایع‌دستی کرمان را ارائه تا از طریق گفت‌وگو با بنگاه‌های اقتصادی، زمینه خرید و حمایت از این محصولات فراهم شود.

طالبی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری و میراثی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به همراهی استانداری و مجموعه مدیریتی استان، انتظار می‌رود از این فرصت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای میراث‌فرهنگی و گردشگری استفاده بیشتری شود.



وی همچنین با تأکید بر اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان وجود دارد که تعیین تکلیف آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد. تنها در محور گردشگری هفت‌باغ، چند پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که لازم است برای تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی شود.



استاندار کرمان با اشاره به رویکرد رویدادمحوری در استان گفت: توسعه گردشگری و میراث‌فرهنگی نیازمند اقدامات عملی، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های موجود است. در همین راستا، رویدادمحوری را به‌عنوان یکی از محورهای توسعه استان دنبال می‌کنیم و انتظار داریم مجموعه‌های مرتبط نیز با برنامه‌ریزی مشخص، نقش مؤثرتری در این مسیر ایفا کنند.



توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی و حمایت از تولیدکنندگان

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه صنایع‌دستی، بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه این بخش تأکید کرد.



برزین ضرغامی، گفت: در صورت اختصاص فضا و مکان مناسب برای راه‌اندازی شهرک صنایع‌دستی کرمان، امکان پیگیری و اجرای این طرح فراهم خواهد بود.



وی همچنین بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی تأکید کرد و درخواست کرد: دستگاه‌های اجرایی استان، هدایای سازمانی خود را از میان محصولات صنایع‌دستی انتخاب کنند تا از این طریق، بازار فروش محصولات بومی تقویت شود.



تأکید بر توسعه گردشگری راین و افزایش اختیارات مدیریتی استان کرمان



نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان، بر ضرورت تسهیل فرایندهای اجرایی و افزایش اختیارات مدیریتی در حوزه میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

شهباز حسن‌پور، خواستار افزایش اختیارات مدیرکل میراث‌فرهنگی استان از سوی وزارتخانه شد و گفت: پیگیری اقدامات لازم برای ثبت جهانی کرمان در حوزه صنایع‌دستی و تقویت جایگاه این شهر در عرصه بین‌المللی باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری منطقه راین، از جمله آبشار راین و کوه هزار، بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد.



حسن پور، پیشنهاد داد: احداث هتل در محدوده آبشار راین با مشارکت بخش خصوصی و از طریق صندوق توسعه و احیای بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی مورد پیگیری قرار گیرد.